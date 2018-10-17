Arda Turan Berkay kavgasında olay iddia!

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay şahin arasında yaşanan kavgada şok bir iddia ortaya atıldı. Buna göre; yumruk yedikten sonra birilerini arayan ünlü şarkıcı, “Mekanı tarayacaksınız, Arda’yı bacaklarından vuracaksınız” diye bağırdı.

Sunucu Ece Erken, suncuusu olduğu televizyon programında davada tanık olan ancak adını vermek istemeyen ünlü bir ismin iddialarını ekrana taşıdı.

"NASIL VURURSUN BANA?"

Takvim Gazetesi'nin yer verdiği olay iddiaya göre; Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Emirgan'daki eğlence mekanında tuvalete giderken Arda'nın dirseği kendisine çarptı.

Bunun üzerine "Nasıl vurursun sen bana?" diyerek tepki gösterdi. Ardından Özlem Ada'nın eşi Berkay, Arda'nın olduğu masaya geldi. Futbolcunun omzuna dokunarak "Kaptan seninle bir konuşabilir miyiz?" dedi. Tam Arda'yı ensesinden tutarken yumruk yedi.

"ARDA'NIN BACAĞINA SIKACAKSINIZ"

Berkay, Arda'nın yumruğundan sonra dışarı çıkıp telefonla birilerini aradı ve "Bu mekanı tarayacaksınız, Arda'nın da bacağına sıkacaksınız" dedi. Arda da arkadaşları tarafından dışarı çıkarıldı.

Arda Turan, evde eşini titreyerek korkmuş gördü. Özlem Ada Şahin'in eşi Aslıhan Doğan'ı aradığını öğrenince çok sinirlendi ve silahını alıp hastaneye gitti.