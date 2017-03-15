Arda Turan, Azerbeycan güzelinin ayaklarına şampanya döktürdü.

Ünlü futbolcu Arda Turan, Azerbeycanlı top modele kafayı taktı.

2 günlüğüne İstanbul'a tatile gelen Arda Turan, kafayı Azerbeycan Top modeline taktı. Geçtiğimiz günlerde milyoner kulüpte Azerbeycanlı güzel ile karşılaşan Arda Turan, önce top modelin masasına şampanya göndererek tanışmak istediğini söyleyip daha sonra pistte dans eden top modelin ayaklarına şampanya döktürdü. Bir süre önce Azerbeycan'dan İstanbul'a ablasını ziyarete gelen top model İstanbl'a yerleşme kararı aldıktan sonra İstanbul eğlencesine adımını attı. Yakın arkadaşları ile birlikte gittiği gece kulübünde FC Barcelona'a takımında oynayan Arda Turan'ın kendisine yaptığı jestlerden dolayı gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendiler.