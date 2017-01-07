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Arda, Aslıhan'a geri mi döndü?

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Arda, Aslıhan'a geri mi döndü?
Son dönemde birçok isimle anılan Arda Turan’dan beklenmedik hareket! Futbolcu, ayrıldığı eski sevgilisinin fotoğrafını beğenerek kafaları karıştırdı.

Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan Barselona’da top koşturan Arda Turan ile Aslıhan Doğan, 1.5 yıllık birlikteliklerini geçen ay sonlandırmıştı. İkilinin beklenmedik ayrılığı ihanet dedikodularını da beraberinde getirirken Aslıhan Doğan, “Arda’nın İspanya’daki ev ortamı bana uymadı” diyerek yazılanları yalanladı.
Arda’nın kendisini bir mekânda gördüğü zaman ortamı anında terk ettiğinden söz eden Aslıhan Doğan’ın bu sözlerinin üzerinden çok zaman geçmeden ikilinin cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Aslıhan’ı görmeye tahammülü olmadığı iddia edilen Arda Turan, eski sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek kafaları karıştırdı. Aslıhan’ın kız arkadaşlarıyla çıktığı bir yemek pozunu ‘like’ eden Arda’nın bu hareketi herkes kadar eski sevgilisini de bir hayli şaşırttı.

 

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