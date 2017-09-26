Arda, arkadaşının eski aşkıyla birlikte!

Arda Turan- Özge Ulusoy aşkı ilginç bir tesadüfü ortaya çıkardı...

Barselonalı futbolcu Arda Turan 2.5 yıldır aşk yaşadığı Aslıhan Doğan’dan 4 gün önce ayrıldı. Hiç vakit kaybetmeden kendisine yeni bir sevgili buldu.

Manken Özge Ulusoy ile aşk yaşamaya başladı. Sevgililer 23 Eylül Cumartesi gecesi Cihangir’deki gece kulübü Hazine’de eğlenirken yakınlaştı. Daha sonra Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’a gittiler. Kulüpten sabaha karşı el ele çıktılar.

Özge Ulusoy da, Hacı Sabancı’dan 3.5 ay önce ayrılmıştı. Sürpriz aşkın ardından ilginç bir tesadüf ortaya çıktı!

İŞ ORTAĞI

Özge Ulusoy 2013-2014 arasında bir alışveriş sitesinin sahibi Hakan Baş ile aşk yaşadı.

Hakan Baş’ın ortağı ise Arda Turan. İkili hâlâ sıkı dost.

Özge Ulusoy ile Hakan Baş bir dönem aşk yaşamıştı

Arda Turan ne zaman İstanbul’a gelse birlikte eğlenmeye çıkıyorlar. Ancak Arda Turan ile Hakan Baş’ın bu durumdan rahatsız olmadığı kesin.

Özge Ulusoy ise yeni başlayan ilişkisiyle ilgili şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyor.