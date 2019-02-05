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Aras Bulut asker yolcusu

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Aras Bulut asker yolcusu
'Çukur'un başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'nin bedelli askerlikten yararlanarak vatani görevini yerine getirmek için askere gideceği iddia edildi.

Çukur" dizisinde canlandırdığı Yamaç Koçovalı karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan genç oyuncu Aras Bulut İynemli'nin bedelli askerlikten yararlanacağı bir süredir konuşuluyordu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin önümüzdeki günlerde birliğine teslim olacağı iddia edildi. Ünlü oyuncunun 21 gün fenomen dizi Çukar'a ara vereceği ifade edildi. Dizide rolü gereği vurulan ve sahnelerinin hepsi hastanede çekilen ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin askerde olduğu süre boyunca daha önceden çekilmiş stok sahnelerle yerinin doldurulacağı da iddialar arasında yerini aldı. Bakalım Aras Bulut İynemli olmadan 'Çukur' dizisi nasıl devam edecek?

 

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