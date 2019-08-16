ARAPLAR, SAPANCA'YI İŞGAL ETTİ!

Temiz havası ve muhteşem manzaralı gölü ile dikkat çeken Sakarya’nın Sapanca ilçesi, özellikle Suudi Arabistan ve Katar'dan gelenlerin ilgisi ile konut fiyatlarında büyük artış yaşanmasına neden oldu.

Sacitaslan.com'un haberine göre; değeri 1 milyon dolara kadar yükselen villaların en büyük alıcılarından olan Araplar sayesinde, Sapanca’da küçük bir piyasa da oluşmuş durumda. Otoparklardan, tuvaletlere, yiyecek isimlerinden bölgede kurulan halk pazarına kadar her noktada Arapça tabelaların yer aldığı ilçeye çok sayıda firma da günlük turlar düzenliyor.

Son dönemlerde Sapanca’da birbiri ardına yükselen ve değeri 1 milyon dolara kadar yükselen lüks konutlara ‘zengin Araplar’ yerleşmeye başladı. Türkiye’nin yaşam standartları yüksek ve yeşili fazla olan şehri Sakarya'nın her noktasında Arapça konut ilanlarına rastlamak mümkün. Bölgedeki esnaf, yaşanan yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını söylüyor ve İstanbul'a sadece 2 saat mesafede olan Sapanca Arapların yeni yurdu olma yolunda hızla ilerliyor. Özellikle yaz aylarında ilçenin nüfusunun günlük 5 bine kadar çıktığı öğrenildi.