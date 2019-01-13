Araplar Meryem'e bayıldı

Meryem Uzerli, Dubai'de bir mekanda eğlenirken çekilen görüntüsünü Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu tatil için gittiği Dubai de gece mekan da eğlenirken çektiği videoyu paylaşınca instagram da binlerce beğeni aldı. Güzel oyuncu Muhteşem Yüzyıl dizisiyle Ortadoğu da tanınmış şöhreti yakalamıştı. Sıradışı güzelliğiyle Arapların göz bebeği olan oyuncu sık sık Dubai'ye tatile gidiyor.