Araplar Meryem'e bayıldı

Ünlü oyuncu tatil için gittiği Dubai de gece mekan da eğlenirken çektiği videoyu paylaşınca instagram da binlerce beğeni aldı. Güzel oyuncu Muhteşem Yüzyıl dizisiyle Ortadoğu da tanınmış şöhreti yakalamıştı. Sıradışı güzelliğiyle Arapların göz bebeği olan oyuncu sık sık Dubai'ye tatile gidiyor.
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Meryem Uzerli, Dubai'de bir mekanda eğlenirken çekilen görüntüsünü Instagram hesabından paylaştı.
Etiketler: meryem uzerli, dubai, eğlence
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- 13:54 - Seksi Merve
- 13:42 - O ülke de canlı yayın da televizyonu işgal ettiler
- 13:30 - Meteoroloji uyardı İstanbul'a kar geliyor
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- 15:47 - Yıldızı parlayan oyuncu
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