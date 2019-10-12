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ARAP BİRLİĞİ’NDEN SKANDAL TEPKİ!

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ARAP BİRLİĞİ’NDEN SKANDAL TEPKİ!
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin kabul edilemez ifadelerin kullanıldığı bir açıklama geldi.

Arap Ligi Genel Sekreterliği görevinde bulunan Mısırlı siyasetçi Ahmet Ebu Gayt, Türkiye’nin terör örgütü YPG/PKK’ya karşı gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonla ilgili “Bir Arap devletinin toprağını işgal ve egemenliğine saldırı” ifadesini kullandı.

Bakanlar düzeyinde yapılan toplantıya başkanlık eden Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim, Türkiye’nin operasyonunu örgüt adına kınadı ve Suriye’nin Arap Birliği’nde askıya alınan üyeliğinin iade edilmesi yolunda bir çağrı yaptı.

Arap Birliği, Türkiye’nin terör örgütü YPG’ye karşı Suriye’de başlattığı harekâtın ardından Mısır’ın çağrısıyla acil olarak toplanmıştı.

Arap Birliği; Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Suriye tarafından 22 Mart 1945’te Mısır’ın başkenti Kahire’de kuruldu.

Kahire merkezli Arap Birliği’nin üyeleri ise şu ülkeler: “Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Yemen, Kuveyt, Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya, Sudan, Somali, Cibuti, Komorlar ve Filistin.”

Örgütün amacı ise Arap ülkeleri arasında ekonomik, kültürel, siyasi ve sosyal ilişkileri düzenlemek olarak belirlenmişti.

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