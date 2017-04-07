Aranan suçlu ünlü şarkıcının evinde yakalandı

Adana’da 19 yıl önce öldürülen Mahmut Canpolat cinayetinin azmettiricisi olduğu iddia edilen şüpheli Menderes.Kutlu İstanbul’da şarkıcı Ceylan Avcı’nın Maslak'taki evinde yakalandı.

Adana’da 19 yıl önce öldürülen Canpolat’ın cinayeti ile ilgili önemli gelişme yaşandı. Yeni Şafak gazetesinden Oktay Yıldırım'ın haberine göre 26 yaşındaki Mahmut Bulut Eyüp’deki işyerinde 27 Ekim 1997 yılında öldürüldü. Cinayet olayına karıştıkları belirlenen Aydın Z. İle Fevzi A.,5 Mayıs 1998 yılında yakalandı.

5 AY ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ

Emniyette yapılan soruşturma da Aydın Z. İle Fevzi A., Bulut’u öldüren kişinin Canpolat olduklarını söyledi. Yapılan soruşturmada katil olarak iddia edilen Canpolat’ın ise 5 ay önce Adana’da öldürüldüğü ortaya çıktı. 19 yıl önce gerçekleşen Canpolat cinayeti ile ilgili soruşturmada Adanalı işadamı Menderes Kutlu azmettirici olarak yargılandı. Hakkında yakalama kararı çıkan Menderes Kutlu polis tarafından aranmaya başlandı. Menderes K.’nın İstanbul’da olduğu bilgisi üzerine polis çalışma başlattı. Menderes Kutlu’nun şarkıcı Ceylan’ın evinde kaldığı belirlendi. Harekete geçen polis, şarkıcının Maslak'taki evine gitti. Şarkıcı Ceylan’ın evinde bulunan Menderes Kutlu gözaltına alındı.