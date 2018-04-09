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Aradığı Aşkı Survivor'dan buldu!

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Aradığı Aşkı Survivor'dan buldu!
Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin önceki gün adını Survivor'la duyuran Anıl Tetik'le birlikte Bebek'te bir eğlence çıkışı görüntülendi.

Sosyal medya üzerinde yaptığı cesur paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Yasmin Erbil önceki gün sürpriz bir isimle yakalandı. Mehmet Ali Erbil'in kızı olan Yasmin, Survivor'la adını duyuran sonrasında da dizilerde rol alan Anıl Tetik ile Bebek'te bir eğlence mekanından çıkarken görüntülendi. İddiaya göre ikili mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Gazetecilerin olmadığı bir anı kollayan ikili, mekândan çıktıkları an patlayan flaşlar sonrası büyük panik yaşadı.

YASMİN YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Tetik endişeli haliyle dikkat çekerken Erbil, başını öne eğerek saçıyla yüzünü saklamaya çalıştı. Daha sonra ikili koşar adım Anıl Tetik'e ait olan araca bindi ve ikili geccenin karanlığında hızla kayboldu.

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