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Araçlarındaki süspansiyon arızası nedeniyle Tesla'ya soruşturma açıldı

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Araçlarındaki süspansiyon arızası nedeniyle Tesla'ya soruşturma açıldı
Ulusal Otoyol ve Trafik Güvenlik Yönetimi (NHTSA), 115 bin aracındaki süspansiyon arızasından dolayı Tesla'ya soruşturma açtı.

Son yılların popüler elektrikli otomobil üreticisi Tesla, zaman zaman otomobillerinde meydana gelen sorunlardan dolayı sıkıntılar yaşıyor.

Amerika Ulusal Otoyol ve Trafik Güvenlik Yönetimi (NHTSA), Tesla’nın 115 bin aracında süspansiyondan kaynaklı güvenlik standartlarını bozduğunu duyuran bir bildiri yayınladı.

NHTSA, sol veya sağ ön süspansiyon bağlantılarında arıza olduğu iddiasıyla 43 şikayet aldıktan sonra, 2015-2017 Model S ve 2016-2017 Model X araçlarına ön değerlendirme yaptığını söyledi.

115 BİN ARACA SORUŞTURMA

Kurum, değerlendirme sonucunda sorundan etkilenen 115 bin Tesla aracıyla ilgili soruşturma açtı. Tesla'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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