  • BIST 99.253
  • Altın 188,968
  • Dolar 4,6743
  • Euro 5,4911
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAHaliç'te teknede yangın çıktı

Aracının plakası değiştirildi!

»
Aracının plakası değiştirildi!
Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin "son başbakanı" olarak, Başbakanlığa ait "002" plakalı makam otomobiliyle dün son kez TBMM'ye gitti.

Binali Yıldırımın makam aracının plakası değiştirildiBinali Yıldırımın makam aracının plakası değiştirildi. Binali Yıldırımın makam aracının plakası değiştirildiBinali Yıldırımın makam aracının plakası değiştirildi

'Son Başbakan' Binali Yıldırım, Başbakanlık Resmi Konutu'ndan çıkarken kendisine Başbakanlık'taki yakın mesai çalışanları eşlik etti. Yıldırım'ın içerisinde bulunduğu makam otomobiline Başbakanlık koruma araçlarıyla eşlik edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı TBMM önünde bekleyen vatandaşlar tarafından sloganlarla karşılanan Yıldırım, makam otomobilinden inerek kendisine gösterilen ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

"HEPİNİZE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Yıldırım, "Sizlerin bu sevgisini, muhabbetini karşılıksız bırakmamız söz konusu değil. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Binali Yıldırım, daha sonra vatandaşların önünden yürüyerek TBMM'ye geçti.

MAKAM ARACININ PLAKASI DEĞİŞTİRİLDİ

Bu arada, Yıldırım'ın 002 olan makam otomobilinin plakası 06 DE 1096 olarak değiştirildi. Binali Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olarak tarihe geçti.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan'a flaş çağrı!09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:34
  • Makinistler o anları anlattı09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:28
  • Atatürk Havalimanı'ndaki saldırı davasında istenen cezalar belli oldu09 Temmuz 2018 Pazartesi 14:34
  • Sakarya'da aranırken bakın nerede çıktı?09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:58
  • Düğün fotoğrafçısı damadın burnunu neden kırdı?09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:41
  • Bedelli askerlikte yaş sınırı belli oldu mu?09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:28
  • Tren kazasında iki makinist için flaş karar09 Temmuz 2018 Pazartesi 12:03
  • Küçük Arda'da acı haber geldi09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:59
  • İstanbullular için önemli hava durumu uyarısı09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:23
  • Çorlu'da en acı bekleyiş09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim