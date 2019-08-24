ARAÇ KİRALAYACAKLAR DİKKAT!

İstanbul’da bir araç kiralama şirketinden otomobil kiralayan onlarca kişi davalık oldu. Araç kiralarken imzaladıkları sözleşmenin arasına kendilerinin haberi olmadan boş senetler yerleştirildiğini iddia eden kişiler savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirk

Hürriyet com.tr'nin haberine göre; İSTANBUL’da yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren merkezi Bahçelievler’de olan ve 3 şubesiyle hizmet veren bir araç kiralama şirketinin onlarca müşterisini mağdur ettiği iddia edildi. Genellikle uzun dönemli kiralama işi yapan firmanın, araç kiralayan müşterilerine sözleşmenin arasında, fark ettirmeden senet imzalattığı ileri sürüldü. Haberleri olmadan senet imzalatıldığını savunan müşteriler borçlandırıldıklarını iddia etti. Mağdur olduklarını ileri süren şirketin müşterileri, konuyla ilgili hukuk mücadelesi başlattı.