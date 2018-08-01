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Arabada öpüşürken paparazzilere de böyle yakalandı!

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Arabada öpüşürken paparazzilere de böyle yakalandı!
İngiliz şarkıcı Kerry Katona, Londra'da katıldığı bir parti çıkışı kız arkadaşıyla arabasında öpüşürken yakalandı.

90'ların en popüler müzik gruplarından Atomic Kitten'ın eski solisti Kerry Katona dün gece Londra'da bir partiye davetliydi.

Parti çıkışı arkadaşlarıyla görüntülenen şarkıcı ve reality şov yıldızı Katona arabasına binince magazin bombasını patlattı. Partide birlikte eğlendiği kız arkadaşıyla arabaya binen ünlü şarkıcı alkolün de etkisiyle samimi pozlar vermeye başladı.

Bir süre sonra ikili kendilerini görüntüleyen objektiflere aldırmadan öpüşmeye başladı. Katona daha sonra şaşkın bir ifadeyle kameralara poz verdi.

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