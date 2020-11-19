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Apple, iPhone davasını kapatmak için 113 milyon dolar ödeyecek

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Apple, iPhone davasını kapatmak için 113 milyon dolar ödeyecek
iPhone yazılım güncellemeleriyle telefonları büyük oranda yavaşlattığı suçlaması yapılan Apple, suçlamaları düşürmek için 113 milyon dolar ödeyerek uzlaşma yoluna gidiyor.

Apple, ilk defa 2017 yılında eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını itiraf etmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Şirket, eskiyen bataryalarda meydana gelen rastgele kapanma sorunlarının önüne geçebilmek için işlemci kısıtlaması yaptığını açıklasa da kullanıcılar, yavaşlayan iPhone'lar nedeniyle bu açıklamadan pek de memnun kalmadı.

Apple, eski iPhone modellerini bilerek yavaşlattığını açıklamasının ardından birçok dava ile karşı karşıya kaldı ve çeşitli cezalar ödedi.

 

 

"YENİ iPHONE ALMAYA YÖNLENDİRİYOR"

Dava açılan ABD eyaletlerden biri olan Arizona'da Avukat General Mark Brnovich, "Güncelleme sonrası yaşanan yavaşlama karşısında milyonlarca kullanıcı, daha iyi hizmet alabilmek için tek çözümün iPhone'un yeni modellerinden birini satın almak olduğuna karar verdi.

Apple elbette ki bu durumun satışlarına yapacağı olumlu etkinin tamamen farkındaydı." açıklaması yaptı.

113 MİLYON DOLAR ÖDEYECEK

Davanın sonlanması için uzlaşma yoluna gitmeyi kabul eden Apple, 113 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Ödeyeceği 113 milyon doların yanı sıra şirket, gelecekte batarya yönetimi konusunda yazılım güncelleme notlarında, internet sitesinde ve 'ayarlar' bölümünde detaylı bilgi vermeyi kabul etti.

Apple, mart ayında benzer bir konuda açılan farklı bir davada da uzlaşma yoluna gitmiş ve 500 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

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