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Apple, iOS 14 Public Beta 3 güncellemesini indirime sundu

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Apple, iOS 14 Public Beta 3 güncellemesini indirime sundu
Apple‘ın tarihinin en iyi beta sürecini bu yıl geçirdiğini söyleyebiliriz. iOS 14’ün Beta sürümlerinde neredeyse sıfır sorun politikası ile ilerleyen Apple, bugün herkesin yükleyebileceği iOS 14 Public Beta 3 güncellemesini yayınladı.

OTA üzerinden sunulan güncelleme sistemde yaşanan ufak tefek sorunları çözüyor.

Yaklaşık olarak 750 MB büyüklüğünde olan güncelleme ile ayrıca Ayarlar’da Türkçe olmayan bazı yeni özellikler artık tamamen Türkçe dil seçeneğine kavuşuyor.

Apple Music simgesini iOS 7‘de kullandığı simgeye çeviren Apple, widget için saati de ekliyor. Eğer Public Beta 2 kullanıyorsanız, güncellemeyi yükledikten sonra widget ayarlarınızın sıfırlanacağını belirtelim. Apple, widget sorunlarını çözmek için böyle bir hamle yapma gereği duymuş.

Şarj konusunda iOS 13’ten bile daha iyi olan Public Beta’nın gayet akıcı ve sorunsuz çalıştığını söyleyebiliriz. Eğer bu güncellemeyi merak ediyor ve 3 ay daha nihai sürümü beklemek istemiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyerek iOS 14’ü yükleyebilirsiniz.

iTunes ile yedek nasıl alınır?

Adım: iTunes’u açıp iPhone’u PC’tye bağlayın.
Adım: iPhone’unuzu bağladıktan sonra; iPhone’da Bu Bilgisayara Güvenilsin mi? uyarısı alacaksınız. Güven seçeneğine tıklayın ve varsa iPhone’un şifresini girin.
Adım: iOS aygıtınızdaki veya Apple Watch’unuzdaki Sağlık ve Aktivite verilerini kaydetmek istiyorsanız yedeklemenizi şifrelemeniz gerekiyor. Bunun için; iPhone yedeklemesini şifrele kutusunu seçin ve kolay hatırlayabileceğiniz bir parola oluşturun. Sağlık ve Aktivite verilerinizi kaydetmeniz gerekmiyorsa şifrelenmemiş bir yedekleme oluşturabilirsiniz. Bunun için Şimdi Yedekle’yi tıklamanız yeterlidir.
Adım: Bu işlemleri yaptıktan sonra iPhone’un yedeği otomatik olarak PC’ye kaydedilecek.
iOS 14 Public Beta 3 nasıl yüklenir?

Adım: iPhone’unuz üzerinden buradaki linke tıkladıktan sonra; Sign In bölümünden Apple ID’niz ile giriş yapın.
Adım: Giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede yer alan Enroll Your Devices seçeneğine tıklayın.
Adım: Enroll Your Devices ekranında “Download Profile” seçeneği bulunuyor. Bu seçeneğe tıklayın ve profili iPhone veya iPad’inize yükleyin. Profil yüklendikten sonra cihaz kapanıp açılacaktır.
Adım: Cihaz açıldıktan sonra Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden iOS 14’ün herkese açık sürümünü OTA üzerinden yükleyebilirsiniz.
Güncellemeyi alan modeller

iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone SE
iPhone SE 2020
iPod touch (7. nesil)

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