Apple, daha eğlenceli bir Siri'nin peşinde!

Apple'ın yayınladığı yeni iş ilanı, daha eğlenceli ve daha yetenekli bir Siri'nin gerçek olmasını sağlayabilir!

Apple HomePod'un çıkması bu kadar yakınken, Apple Siri'yi çok daha ilginç ve iyi bir dijital asistan olacak şekilde geliştirmeye çalışıyor. Şirket, "Siri Etkinlik Uzmanı" başlıklı bir iş ilanını sitesinde yayınladı. İşe alınacak yazılım mühendisinin görevi ise şu olacak: "Siri'nin senenin etkinliklerini anlamasına ve kültürel olaylar konusunda stratejik farkındalık sağlamasına yardımcı olmak."



Apple, Siri'nin sıradan tatil günleri dışındaki özel olayları da kavrayışını geliştirmek istiyor. İstenen nitelikler arasında sosyal medya ve internet ile ilgili olmak yer alıyor. Şirket iş açıklaması konusunda Dünya Kurabiye Günü, Dünya Star Wars Günü, Dünya Pi Günü ve Dünya Korsan Günü’nden örnekler verdi. Şirketin açıklamasında Siri’nin hangi yönlerinin geliştirileceğine dair herhangi bir bilgi verilmedi.