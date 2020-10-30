Apple cihaz satışında pandemi etkisi

Teknoloji devi Apple temmuz-eylül aylarını kapsayan ve 'dördüncü çeyrek verileri' olarak adlandırılan döneme ilişkin satış verilerini paylaştı. Şirketin iPhone satışları azalırken pandemi etkisiyle bilgisayar ve tablet satışları arttı.

Apple, eylül ayıyla birlikte son bulan temmuz eylül dönemine ait satış verilerini açıkladı.

Şirket, 64.7 milyar dolarlık eylül çeyreği geliriyle rekor kırarken, geçen yılın aynı döneminde 13.7 milyar dolar olan net kârı yüzde 7.4 azalarak 12.7 milyar dolara geriledi. Hisse başına kâr ise 0.73 dolar olarak kaydedildi.

Apple’ın bu dönemde azalan telefon satışlarına karşı, tablet ve bilgisayar satışları arttı. Firmanın telefon satışları toplamı 26.4 milyar dolar olarak kayda geçse de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.6 azaldı.

Firmanın tablet bilgisayarı olan iPad satışları ise yüzde 46 artışla 6.8 milyar dolara ve bilgisayar satışları ise yüzde 29 artışla 9 milyar dolara çıktı.