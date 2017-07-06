  • BIST 100.636
  • Altın 142,718
  • Dolar 3,6222
  • Euro 4,1251
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKatar'dan flaş açıklama

AP'den skandal karar! Türkiye oylaması kabul edildi

»
AP'den skandal karar! Türkiye oylaması kabul edildi
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin askıya alınmasını isteyen tasarı 477 oyla geçti.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün gerçekleşen Türkiye oylaması sonuçlandı, Ankara'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren tasarı kabul edildi.

Tasarının 477 oyla geçtiği bildiriliyor.

Söz konusu tasarı, son anayasa değişikliğinin Kopenhag kriterlerine uyumlu olmaması gerekçe gösterilerek gündeme getirilmişti.

Teklifin altında, AP Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri'nin imzası bulunuyor. Karar tasarısı şeklindeki yıllık olağan Türkiye raporu, dün AP'de tartışılmıştı.

Raporla, üyelik müzakerelerinin başladığı 2005'ten bu yana ilk defa bir AB kurumunun müzakerelerin resmen askıya alınması çağrısı yapmıştı.

Ankara: Elimizin tersiyle itiyoruz

Oylamadan saatler önce Ankara'da konuşan AB Bakanı Ömer Çelik, "Şöyle bir şey söz konusu değil. Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri olmasın, onun yerine 'terör, göç ya da diğer alanlarda güçlü bir iş birliği' şeklindeki tekliflerin hepsini elimizin tersiyle itiyoruz" dedi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski Meclis Başkanı Karaduman hayatını kaybetti22 Haziran 2017 Perşembe 16:47
  • Eski AK Partili vekil gözaltına alındı22 Haziran 2017 Perşembe 12:00
  • Ergenekon davasında savcıdan flaş İlker Başbuğ kararı21 Haziran 2017 Çarşamba 14:57
  • TİM Başkanvekili Kocasert gözaltında21 Haziran 2017 Çarşamba 14:37
  • Ergenekon davası sil baştan; savcı 114 sanığın beraatini istedi21 Haziran 2017 Çarşamba 14:29
  • Siyaseti bıraktığını açıklamıştı: Arınç'ın yeni mesleği şaşırttı!21 Haziran 2017 Çarşamba 12:09
  • CHP'den Tuğrul Türkeş hakkında suç duyurusu20 Haziran 2017 Salı 17:33
  • Can Ataklı tarih verdi : 7 Temmuz'da ne olacak?20 Haziran 2017 Salı 17:25
  • Meral Akşener'den mahkemenin kararıyla ilgili ilk açıklama20 Haziran 2017 Salı 17:10
  • Başbakan Binali Yıldırım Atina'da konuşuyor19 Haziran 2017 Pazartesi 14:12
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    • Mustafa Armağan hakkında iddianame düzenlendi
    • CHP'den Fikri Sağlar kararı
    FOTO GALERİ
    • 'Rengini beyazlat' diyenler oldu... Şimdi ajanslar peşinde
    • Lionel Messi dünya evine girdi
    • Yeni dizileriyle hayal kırıklığı yaratan oyuncular
    VİDEO GALERİ
    • Recep İvedik 5
    • Alex - Gidelim Buralardan
    • Sila - Afitap
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim