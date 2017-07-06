AP'den skandal karar! Türkiye oylaması kabul edildi

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerin askıya alınmasını isteyen tasarı 477 oyla geçti.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün gerçekleşen Türkiye oylaması sonuçlandı, Ankara'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren tasarı kabul edildi.

Tasarının 477 oyla geçtiği bildiriliyor.

Söz konusu tasarı, son anayasa değişikliğinin Kopenhag kriterlerine uyumlu olmaması gerekçe gösterilerek gündeme getirilmişti.

Teklifin altında, AP Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri'nin imzası bulunuyor. Karar tasarısı şeklindeki yıllık olağan Türkiye raporu, dün AP'de tartışılmıştı.

Raporla, üyelik müzakerelerinin başladığı 2005'ten bu yana ilk defa bir AB kurumunun müzakerelerin resmen askıya alınması çağrısı yapmıştı.

Ankara: Elimizin tersiyle itiyoruz

Oylamadan saatler önce Ankara'da konuşan AB Bakanı Ömer Çelik, "Şöyle bir şey söz konusu değil. Türkiye ile AB arasında katılım müzakereleri olmasın, onun yerine 'terör, göç ya da diğer alanlarda güçlü bir iş birliği' şeklindeki tekliflerin hepsini elimizin tersiyle itiyoruz" dedi.