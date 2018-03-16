Ap Kararı Yok Hükmündedir

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, AP'nin 'Zeytin Dalı' kararına ilişkin "Bu karar, Türkiye için yok hükmündedir. AP bu kararı aldı diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Parlamentosunun, (AP) "Suriye'de durum" başlıklı kararıyla gerçekleri görmediğini belirtti.

AP'nin, bu kararla söz konusu Türkiye olunca adil, objektif ve tarafsız olamayacağını ve Türkiye aleyhine daima taraf olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Bozdağ, AP'nin kararla Avrupa Birliği'nin (AB) üzerinde yükseldiği temel değerlere aykırı davrandığına, terör örgütleriyle dayanışmayı Türkiye ile dayanışmaya tercih ettiğine dikkati çekti.

Kararın, aleni gerçeklerden kopuş ve akıl tutulması olduğunu belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı Harekatı, sivilleri teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, teröristlerden bölgeyi arındırmak, bölgede barış ve güvenliği tesis için yapılmaktadır. Terörle mücadeleye destek vermesi gereken, buna karşı çıkarak AB'nin üzerinde yükseldiği değerleri de inkar etmiştir. Avrupa'nın geleceğini terör örgütleriyle eli kanlı teröristlerle iş birliğinde görenler, AB'ye de AP'ye de Avrupa halklarına da en büyük zararı vermektedirler.

AP'nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir. 'AP bu kararı aldı' diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Afrin'deki son terörist temizleninceye ve bölgede huzur, barış, güven ve istikrar tesis edilinceye kadar Zeytin Dalı Harekatı devam edecektir."