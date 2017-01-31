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AÖF sınav sonuçları açıklandı! (AÖF Final 14-15 Ocak 2017)

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AÖF sınav sonuçları açıklandı! (AÖF Final 14-15 Ocak 2017)
AÖF sınav sonuçları bugün açıklandı. Toplam 4 oturumda gerçekleştirilen AÖF güz dönemi final sınavları 14-15 Ocak'ta gerçekleşmişti.

AÖF sınav sonuçları bu sabah açıklandı. 14-15 Ocak tarihinde, 4 oturumda gerçekleştirilen AÖF sınav sonuçlarına "https://sinavsonuc.anadolu.edu.tr" adresinden ulaşılıyor. Sonuçlara öğrenciler kimlik bilgileri ile yapabilecekler. 2016-2017 AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri ise 13 Şubat itibari ile başlayacak.

Uzaktan eğitimle 1,5 milyon  öğrencinin eğitim gördüğü Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav  sonuçları resmi internet sitesinden açıklandı. Prof. Dr. Gündoğan: "Güz  dönemi sınavımızın sonucunu iki haftada açıkladık. Şimdi önümüzde bahar dönemi ara sınavı var. 15-16 Nisan'da yapacağımız bu sınavın sonuçlarını 10 günden daha  erken bir sürede vereceğiz. Akabinde 27-28 Mayıs'ta bahar dönem sonu sınavımız ve  22 Temmuz tarihinde de 3 ders sınavımız var. Bu sınavların sonuçlarını da 1 hafta  içinde açıklayacağımızın müjdesini şimdiden verelim"

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ..

Uzaktan eğitimle yüz binlerce öğrencinin eğitim  gördüğü Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav sonuçları  resmi internet sitesinden açıklandı. 

    AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  1,5 milyon öğrencinin girdiği AÖF sınavlarının sonuçlarının eğitim gören  öğrenciler için hayırlı olmasını temenni etti.

    AÖF sisteminde önemli bir adım attıklarını belirten Gündoğan,  "Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme programlarında kayıtlı olan  öğrencilerimizden mezun olması için sadece tek dersi kalmış olanların dönemlerini  uzatmamaları adına uygulamada olan tek ders sınav haklarını, bu sene itibarıyla  üç derse çıkarttık." dedi.

    Gündoğan, öğrencilerin belirtilen bu üç ders sınav hakkından  yararlanabilmesi için 2016- 2017 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ya da bahar  dönemi içinde o derslere kayıt yaptırmış olması gerektiğini aktardı. Gündoğan,  "Başarısız olunan üç dersten de DZ veya YZ gibi harf notu almış olan öğrenciler  için üç ders hakkı tanınmamaktadır. Ayrıca uygulamalı olan dersler için de üç  ders sınav hakkı tanınmaz. Yapılan üç ders sınavın notu da dönem sonu yani final  sınav notu olarak geçmektedir." diye konuştu.

AÇIK UÇLU SINAV SİSTEMİ KORKUTMASIN

    Açıköğretim sisteminde kaliteyi artırmak için yeni çalışmalar  düzenlediklerini ifade eden Gündoğan, şunları söyledi:

    "Açık uçlu sınav sistemi öğrencilerimizi korkutmasın. Yaklaşık 1,5  milyon öğrencimizin bulunduğu Açıköğretim Sistemi sınavlarında yeni bir  uygulamaya geçiyoruz. 18 Ocak 2017 tarihli Resmi gazete’de yayımlanan Anadolu  Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav  Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, Açıköğretim sınavlarında çoktan seçmeli  soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı  tip soruların da sorulmasının önü açılmış oldu. Bu durum eminim ki öğrencilerimiz  için de daha güzel bir yol olacak. Amacımızın kalitenin artması yönünde olduğunu  öğrencilerimizin bilmesini istiyorum."

    Gündoğan, Açıköğretim Fakültesinin 4 programında 4 ders kapsamında ilk  uygulamanın başlayacağını dile getirerek, "Bu programlar Türk Dili ve Edebiyatı,  Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programları olacak. Türk Dili ve Edebiyatı  programında Çağdaş Türk Romanı, Sosyoloji Programında Türk Sosyologları, Felsefe  Programında Çağdaş Felsefe ve Tarih Programında Hukuk Tarihi derslerinin ara  sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında 2 kısa cevaplı ve 1 açık uçlu soru  yer alacaktır.” ifadelerini kullandı.

SINAVLAR DAHA ERKEN AÇIKLANACAK

    Bir önceki sınav sonuçlarının 3 hafta sonra açıklandığını fakat bu  sürenin gittikçe düşürüldüğünü söyleyen Gündoğan, "Güz dönemi sınavımızı 2  haftada açıkladık. Şimdi önümüzde bahar dönemi ara sınavı var. 15-16 Nisan  tarihinde yapacağımız bu sınavın sonuçlarını 10 günden daha erken bir sürede  vereceğiz. Akabinde 27-28 Mayıs'ta bahar dönem sonu sınavımız ve 22 Temmuz'da da  3 ders sınavımız var. Bu sınavların sonuçlarını 1 hafta içinde açıklayacağımızın  müjdesini de şimdiden verelim." değerlendirmesinde bulundu.

AÖF'TE 3 DERS HAKKI

Anadolu Üniversitesi rektörü Naci Gündoğan, AÖF öğrencileri için önemli açıklamalarda bulundu. Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme programlarında kayıtlı olan öğrencilerden mezun olması için sadece tek dersi kalmış olanların dönemlerini uzatmamaları için uygulamada olan tek ders sınav haklarının, bu sene itibari ile birlikte üç derse çıkarıldığını belirtti.

Öğrencilerin belirtilen bu üç ders sınav hakkından yararlanabilmesi için 2016- 2017 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ya da bahar dönemi içerisinde o derslere kayıt yaptırmış olması gereklidir. Başarısız olunan üç dersten de DZ veya YZ gibi harf notu almış olan öğrenciler için üç ders hakkı tanınmamaktadır. Ayrıca uygulamalı olan dersler için de üç ders sınav hakkı tanınmaz. Yapılan üç ders sınavın notu da dönem sonu yani final sınav notu olarak geçmektedir. 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından "5 gün" içerisinde Açıköğretim Fakültesi'ne dilekçe yazabilir. Dilekçe iki yoldan yazılabilir

1) Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği adresine

2) Mail yolundan itiraz dilekçesi yazarak veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine

Dilekçe adresi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı Eskişehir".

Dilekçede "Ad, soyad, adres, cep telefonu numarası, T.C. Kimlik numarası" olması zorunludur.

 

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