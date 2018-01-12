Antenli Aşk İtirafi

Hülya Avşar "6 yıldır yalnızsınız, aşk yok mu?" sorusuna şu cevabı verdi: "Valla bu iş antenleri açmakla alakalı. Etrafıma o gözle bakmıyorum."

Tarabya’daki Kıyı Restoran’dan çıkarken görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden ünlü sanatçı, “Aile Arasında” ve “Deliha 2” filmlerini izlediğini, yakında da “Arif v 216”ya gideceğini söyledi. Tarkan’la küs olduğu bilinen Avşar, son dönemde magazin dünyasındaki sürpriz barışmalar hatırlatıldığında ise ilginç bir açıklama yaptı. Avşar, “Ben kimseyle küs değilim ki. Daha doğrusu kimseyle görüşmüyorum. Benim sanat camiasından arkadaşım yok. Özellikle istemiyorum. Olmaz! Olmaması da lazım zaten. Normal değil öyle bir ilişki. Sanat camiasındaki arkadaşlıklar normal değil" dedi.