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Antalya'da Yolcu Otobüsünde Yangın

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Antalya'da Yolcu Otobüsünde Yangın
Antalya'nın Alanya ilçesi yakınlarında seyir halindeki otobüsün çay ünitesinde çıkan yangında yolcular korku dolu anlar yaşadı. Duman sebebiyle nefes almakta zorlanan yolcular otobüsün kapıları kilitlenince içeride kaldı. Aralarında çocukların da bulunduğ

Olay, dün saat 17:00 sıralarında Antalya - Alanya karayolu Okurcalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Antalya'ya seyir halinde olan Metro Turizm'e ait 67 LU 550 plakalı otobüs, Alanya ilçesi Okurcalar mevkiinde bir anda duman içinde kaldı.

Otobüsün çay ünitesinde başlayan yangın kısa sürede otobüsün içinin dumanla kaplanmasına sebep oldu. Arkadaki yolcuların ön tarafa yığıldığı anlarda otobüsün kapıları açılmayınca içeride can pazarı yaşandı. Otobüsten dumanlar yükseldiğine gören çevredeki esnaf ve vatandaşlar hemen otobüsün camlarını kırıp içerdeki vatandaşları dışarı çıkardılar, ardından ellerindeki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale ettiler.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken dumandan etkilenen bir yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Elmas Topal, Seydişehir'den saat 15 00'te hareket ettiklerini ve İncekum'a kadar her şeyin normal olduğunu belirterek "İncekum'da bir anda yangın çıktı, ilk olarak arka taraftaki yolcular fark etti. Önce kıvılcımlar çıktı sonra siyah dumanlar yükseldi. Herkes ön tarafa yığıldı otobüsün içinde camları kırabileceğimiz bir şey bulamadık, kapılar kilitlendi. Dışarıdaki vatandaşların yardımı içerideki yolcuların gayretiyle dışarı çıktık ama yangın sönmemişti, itfaiye gelince söndürülebildi. Olayın şehir içinde olması, vatandaşların yardım etmesi büyük şanstı, dağ başında olsa ya da akşam olsaydı biz çoktan ölmüştük. Alev olmasa bile duman bize yeterdi. 1 dakika kaldım içeride ve hastanelik oldum, yanımda oğlum da vardı. Biz şu anda ölmüş olabilirdik. Otobüste çocuklar vardı, hepsi çığlık çığlığaydı" dedi.

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