Antalya'da polise bar, pavyon, disko yasak

ANTALYA Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, emniyet personelinin planlı ve rutin uygulamalar dışında bar, pavyon, disko ve benzeri yerler ile oyun ve eğlence mekanlarına gitmesini yasakladı. Uzunkaya, yasağın izindeki personeli de kapsadığını vurguladı.

Müdür Celal Uzunkaya, Bakanlar Kurulu'nun geçen Ocak ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personele bar, pavyon, disko, oyun ve eğlence mekanlarının yasaklandığına yönelik talimat yayımladı. Talimatta, bu gibi yerler ile oyun ve umuma açık eğlence yerlerinde yapılacak çalışmaların, mutlak suretle sıralı amirlerin bilgisi dahilinde yürütülmesi gerektiği belirtildi.



Gerektiğinde sıralı amirlerin bu tür çalışmalara nezaret edeceği, göreve ilişkin her türlü işlemin tutanağa bağlanması, birilerinin araştırılması- soruşturulması, lokal izleme veya gözlem çalışması gibi planlı çalışmalar haricinde ise görevler ifa edilirken bu tür özel güvenlik denetimi yapılan mekan, tesis ve işletmelere hiçbir şekilde silahla girilmeyeceği kaydedildi. Özel güvenlik görevlileriyle herhangi bir tartışma- sürtüşme ortamı yaratılmayacağı, gerekirse silahın ekip arkadaşına teslim edilerek görevinin gereğini yapmaları gerektiği belirtildi. Yazılı talimatta, 682 sayılı KHK'nin ceza gerektiren şu maddeleri de hatırlatıldı:



“Görevli bulunduğu sırada görev gereği olmaksızın veya amirin izni olmadan resmi kıyafetle kahvehane, kıraathane, lokal, kulüp ve benzeri yerlerde oturma, üç günlüğe kadar aylıktan kesme cezasını gerektiren fiiller. İzinli olduğu zamanlarda resmi kıyafetle, izinli olmadığı zamanlarda görevli olmaksızın resmi veya sivil kıyafetle, personelin girmesine veya oturup eğlenmesine izin verilen yerler dışındaki kahvehane, lokal, kulüp veya benzeri yerlerde oyun oynayanlara 4 ile 10 günlüğe kadar aylıktan kesme cezası uygulanır. Mesleğin saygınlığını zedeleyecek şekilde uygunsuz yerlere gitmek, resmi kıyafetle umuma açık yerlerde alkollü içki içmek veya resmi kıyafetli olarak gizlenemeyecek derecede sarhoş görünmek, görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara ve benzeri kötü alışkanlıklara düşkün olanlara ise meslekten çıkarma cezası uygulanır."



Talimatta, bu kapsamda hangi rütbe ve görevde olursa olsun hiçbir personelin planlı ve rutin olarak yapılan uygulamalar dışında bar, pavyon, disko ve benzeri yerlerle oyun ve eğlence mekanlarına gitmeyecekleri belirtildi. Talimatta, "Görev harici veya görev gereği belirtilen yerlerde bulunan ve görülen personel tespit edildiğinde mutlak suretle rapor tanzim edilerek gerekli işlemin ifası için tarafıma sunulacaktır" denildi.



'KAMUOYUNU İLGİLENDİREN BİR KONU DEĞİL'



Yazılı talimatıyla ilgili açıklama yapan Celal Uzunkaya, 682 sayılı KHK'nin ötesinde devlet memurları kanununda, diğer yasalarda, görevlilerin, memurların nerelere gidip nerelere gidemeyeceği, nerelere neden dolayı gidemeyeceğinin açıkça belli olduğunu söyledi. Bunun disiplin mevzuatında da belli olduğunu belirten Uzunkaya, şöyle dedi:



"Bu ilgili personelin görev harici abuk sabuk yerlere gitmemesi, giderse hakkında işlem yapılacağına ilişkin bir iç düzenleme. Bu kamuoyunu ilgilendiren bir konu değil. Vatandaşı hiç ilgilendirmiyor. Vatandaş kendi çalışanıyla ilgili düzenleme yaptığında, sabah otobüsle mi gelecek, servisle mi aldıracak bunu kamuoyuyla paylaşmıyor yani."



Uzunkaya, Emniyet Hizmetleri Disiplin Tüzüğü, 657 sayılı kanun, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 682 sayılı KHK ve diğer mevzuatın açıkça belirttiği bir hususu kendi personeline, 'Arkadaşlar şu işin dışında şu şu işlere gitmeyin' diye malumu ilan anlamında uyardığını söyledi. Uzunkaya, "Aksine bir işlem yaparsanız, tespit edersem hakkınızda işlem yapacağım diyorum. Yapacağım işlem Celal Uzunkaya'nın keyfi işlemi değil, yasada mevzuatta tanımlanan işlem" dedi.



'İZİNDE DE GİTMEYECEK'



Uzunkaya, yasağın izindeki personeli de kapsayıp kapsamadığına ilişkin DHA muhabirinin sorusuna şu yanıtı verdi:



"Hayır gitmeyecek, bizim emniyet teşkilatında izinde veya görevde nereye gidip nereye gidemeyecekleri açıkça belli ki zaten. Ben izindeyim, istediğim bara pavyona giderim eğlenirim diye bir şey yok. Tabi ki kapsıyor. Bizim teşkilatımız bir disiplin mesleği. Görev için gider oraya, planlı veya rutin görev yapılıyor, bir soruşturma, uyuşturucu konusuyla ilgili araştırma, efendim ben kendimden görev fark ettim şöyle gelmişken denetleyeyim burayı bakalım diye kafasını esen bu tür yerlere gidemez. Bu zaten mevzuatta düzenlenmiş konu, orada belirtilen hususlar da açık. Rahmetli Özal'ın dediği gibi açık seçik ortada yani orada hiçbir ayrı anlama gelecek kelime, cümle yok. Farklı bir lisan kullanılmamış. 'Görev harici bu tür yerlere gitmeyeceksiniz' diyoruz."