  • BIST 101.011
  • Altın 139,844
  • Dolar 3,5493
  • Euro 4,0296
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAUludere'de çatışma: 1 korucu şehit, 3 korucu yaralı

Antalya'da korku dolu anlar!

»
Antalya'da korku dolu anlar!
ANTALYA'da, erkek arkadaşıyla tartışıp bunalıma giren 23 yaşındaki S.Y., falezlerin kenarında alkol almaya başladı. Bir sağlık görevlisinin tişörtünden yakalayıp tutamadığı S.Y., 30 metreden denize atladı

Tişörtünden yakaladı, tutamadı

ANTALYA'da, erkek arkadaşıyla tartışıp bunalıma giren 23 yaşındaki S.Y., falezlerin kenarında alkol almaya başladı. Bir sağlık görevlisinin tişörtünden yakalayıp tutamadığı S.Y., 30 metreden denize atladı. Deniz polisi tarafından kurtarılan kızın sağlık durumu iyi.

İddiaya göre erkek arkadaşıyla tartışıp bunalıma giren S.Y., bir süre alkol aldıktan sonra saat 11.00 sıralarında Konyaaltı Caddesi'ndeki falezlere geldi. Burada alkol almayan devam eden S.Y., sık sık telefonla konuşarak ağladı. Telefonu yere atan genç kız, daha sonra falezlerin kenarına geldi. Buradaki korkuluklara tutunan Y.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Çağrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri S.Y. ile konuşarak falezlerin kenarından uzaklaşmasını istedi. Ancak yanına polisi yaklaştırmayan S.Y. için bu kez sağlık görevlileri devreye girdi. Sağlık görevlileriyle konuşmaya başlayan S.Y., onlardan bira istedi. Genç kız bira verilmediği takdirde kimseyi yanına yaklaştırmayacağını söyledi. Bunun üzerine bir sağlık görevlisi aldığı birayı S.Y.'ye doğru götürmeye başladı. Bu sırada S.Y., elindeki boş bira şişesini başına vurup kırdı. Elindeki kırık şişeyle kendisine zarar vermekle tehdit eden S.Y., biranın yanına bırakılmasını istedi. Şişeyi bırakan sağlık görevlisinin geri gitmesi üzerine S.Y. bulunduğu yerden inerek şişeyi almak için geldi. Ancak S.Y., bu sırada kendisine doğru gelen sağlık görevlisini fark edince kendisini boşluğa bıraktı.

TİŞÖRTÜNDEN YAKALADI

Sağlık görevlisinin tişörtünden yakalayıp tutamadığı S.Y., yaklaşık 30 metreden suya düştü. Kısa süre sonra su yüzeyine çıkan S.Y., sırt üstü yatarak bağırmaya başladı. Denizde bekleyen ekiplerce bota alınan S.Y., Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Burada sağlık görevlilerinin müdahale ettiği S.Y., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ruhani'den Türkiye'ye ağır suçlama!03 Temmuz 2017 Pazartesi 15:58
  • Erdoğan Kabinede kaç bakanı değiştirecek?03 Temmuz 2017 Pazartesi 13:22
  • Son dakika... Teröristler Şırnak'ta işçilere saldırdı: 2 ölü, 4 yaralı03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:17
  • İnternetten ölüm makinesi satıyorlar03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:59
  • Memurlar ve memur emeklilerinin alacağı zam belli oldu03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:15
  • Öldürülen PKK'lı teröristin kan donduran infaz listesi02 Temmuz 2017 Pazar 12:36
  • Çerkezköy'de büyük yangın02 Temmuz 2017 Pazar 11:39
  • Uludere'de çatışma: 1 korucu şehit, 3 korucu yaralı02 Temmuz 2017 Pazar 11:10
  • Müezzinoğlu: Kamu işçilerinde anlaşma sağlandı, imza yarın atılacak02 Temmuz 2017 Pazar 10:48
  • İstanbul'da pazar sabahı kâbusu yaşadılar!02 Temmuz 2017 Pazar 10:44
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim