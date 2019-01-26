Antalya'da hortum otobüsü devirdi

Antalya'da 24 Ocak'tan itibaren etkili olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle bölgede zor anlar yaşanıyor.

Kentte 3 gündür etkili olan şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına halen etkisini sürdürüyor. Hızı zaman zaman 90 kilometreyi aşan fırtınanın etkisiyle özellikle Antalya'nın batı ilçeleri Kemer, Kumluca ve Finike'de hortumlar oluştu. Hortumlar nedeniyle 14 kişi yaralandı.

Yaralılardan bahçede portakal toplarken kafasına çarpan sert cisim nedeniyle ağır yaralanan Berivan Karakeçili (13) ile hortumun sürüklediği Bayram Demir (40) kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Demir'in cenazesi Finike Sahilkent, Karakeçili'nin cenazesi ise memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.Berivan Karakeçili'nin ailesiyle mevsimlik tarım işçisi olarak Antalya'ya geldiği, bu yüzden eğitimini yarıda bıraktığı öğrenildi.

Havalimanında hortum otobüsü devirdi

Kent merkezinde hortumun görüldüğü diğer bir nokta ise Antalya Havalimanı çevresi oldu. Antalya Havalimanı'nda bir otobüs ile bir minibüs şiddetli fırtınadan devrildi. 10 yaralı var.

Güzeloba Mahallesi'nde oluşan hortum havalimanına kadar ilerledikten sonra etkisini kaybetti. Hortumun geçtiği noktalarda ağaçlar devrildi, tabelalar uçtu, enerji nakil hatları zarar gördü.

Antalya Havalimanı'nı vuran hortum aprondaki otobüste uçağa binmek için bekleyen bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Apronda ilerleyen hortumun bir uçağın yanından geçtiği anlar görüntülere anbean yansıdı. Görüntülerde yolcuların "Bu tarafa gelmesin" dedikleri duyulduktan saniyeler sonra otobüse doğru hızla ilerleyen hortumu gören "Vallaha geliyor" diye bağırdıkları yer aldı. Yolcuların çığlıkları arasında otobüsün üzerinden geçen hortumun savurduğu parçaların otobüse çarpma sesleri duyuldu. Bu sırada yolcuların "Cam kırıldı" dediği görüntülere yansıdı. Hortum uçağın yanından geçtiği sırada ise uçağın hemen yanında duran otobüsü devirdiği görülüyor.

Vali açıklama yaptı: 10 yaralı var



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Şiddetli yağış ve fırtınadan dolayı Antalya Havalimanı'nda apronlarda yolcu transferi sağlayan otobüslerden biri devrildi. Buradaki olumsuz hava şartlarından dolayı 10 yaralı var." dedi. Vali Karaloğlu, kentte şiddetli yağış ve fırtınanın etkili olduğunu söyledi. Antalya Havalimanı'nda hasar oluştuğunu aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti: "Aprondaki uçaklara yolcu taşımakta kullanılan merdivenlerden biri ve bir otobüs devrildi. Polis helikopterlerinden birinde ve bir uçakta hasar var. Buradaki olumsuz hava şartlarından dolayı 10 yaralı var. Vatandaşlardan ricam, meteorolojik uyarıları dikkate alsınlar. Bu uyarılar ölçüsünde dışarıya çıksınlar. Uyarılar dışında dışarıya çıkmamaları konusunda uyarıyoruz."