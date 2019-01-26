Antalya'da hortum faciası

Antalya'da günlerdir etkili olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle bölgede zor anlar yaşanıyor. Antalya Havalimanı'nda bir otobüs şiddetli fırtınadan devrildi, yaralılar var.

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