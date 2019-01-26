Ana Sayfa
Günün Haberleri
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
101.801
Altın
221,849
Dolar
5,2625
Euro
6,0040
İstanbul
13 °C
Ankara
9 °C
Potada kadınlar derbisi
Hugo Vieira Demir Grup Sivasspor'da
Antalya Havalimanı'nda hortum faciası
Beşiktaş Erzurum'a takıldı!
Serdar Ortaç'ı kızdırdılar!
Tuba'nın güzellik sırrı da Estetik!
Şeyma Subaşı: Yurt dışından teklifler geliyor
Tarka'ın gecesi 4 milyon
Antalya'da hortum otobüsü devirdi
Yakışıklı oyuncu dünya'ya açılıyor
AKP'ye oy veren mahşer günü affedilecek
CHP'den Mustafa Sarıgül açıklması
Akparti adayına saldırı
İzmir'de 4.3 şiddetin de deprem
Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek
YAZAR
MAGAZİN
GÜNCEL
SİYASET
DÜNYA
SPOR
BİLİM & TEKNOLOJİ
EKONOMİ
SAĞLIK & YAŞAM
KÜLTÜR SANAT
KADIN
SİNEMA
SON DAKİKA
Antalya Havalimanı'nda hortum faciası
VİDEO GALERİ
»
Yaşam
»
Antalya'da hortum faciası
Antalya'da hortum faciası
Antalya'da günlerdir etkili olan şiddetli yağış, kuvvetli fırtına ve hortum nedeniyle bölgede zor anlar yaşanıyor. Antalya Havalimanı'nda bir otobüs şiddetli fırtınadan devrildi, yaralılar var.
26 Ocak 2019 Cumartesi 15:11
İzlenme: 22
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Tülay Kumaşçı'dan ilginç video!
Yazarımız Dünya basınında!
Son Eklenen Videolar
Antalya'da hortum faciası
Burçin Baykal Küçükçekmece İstiyor Değişim Geliyor
Ümraniye'deki inşaatın çökme anı kamerada
Uçakta iğrenç olay!
Recep İvedik 5
DİYARBAKIR'DA PKKLI TERÖRİSTİN BOMBALI ARACI BIRAKMA ANI..!!
Kategoriler
Haber
Yaşam
Dünya
TV
Komik
Müzik
Spor
Siyaset
Sinema
Bilim / Teknoloji
FOTO GALERİ
Şarap gibi kadın
Sahilde Yürek Hoplattı!
Öyle Pozlar Verdi ki...
ÇOK OKUNANLAR
1
Tayyip Erdoğan'dan yardım istiyorum bu adam beni öldürecek
2
Beni iş adamı İlyas Sinan Furat Öldürmekle tehdit ediyor
3
Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor
4
Brezilya'da felaket 50 kişi öldü 300 kişi kayıp!
DÜN
|
BU HAFTA
|
BU AY
Ana Sayfa
|
Künye
|
İletişim
|
Sık Kullanılanlara Ekle
|
RSS
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 |
Haber Sistemi
:
CM Bilişim