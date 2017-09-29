Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre yerin 50 km derinliğinde Antalya'nın Kepez ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Antalya'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Antalya'nın Kepez ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre yerin 50 km derinliğinde Antalya'nın Kepez ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler: Antalya, Kepez, deprem, son dakika, haberler
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