Antalya Havalimanı'nda hortum faciası yaşandı. Bu sabah saatlerinde saatteki hızı 133 km'ye ulaşan hortum nedeniyle; iki otobüs, bir minibüs ve iki merdiven devrildi.

ntalya Havalimanı'nda meydana gelen hortum nedeniyle; iki otobüs, bir minibüs, iki merdiven devrildi. İki uçak ve bir polis helikopterinde de hasar meydana geldi. Hortum nedeniyle yaşanan kazada 12 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'da yaşamı felç eden fırtınayla ilgili şu bilgileri paylaştı.

"Biz de şu anda havaalanındayız. Sabah 11 sıralarında oluşan hortum nedeniyle, iki otobüs, bir minibüs, iki merdiven devrilmesi meydana geldi. İki uçakta hasar var, bir polis helikopterimizin pervanesinde hasar var. Şu ana kadar 12 yaralımız hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikeleri yok. Şu anda havaalanı, hava trafiğine açık. Havaalanındaki hasarları hızlı bir şekilde gidermeye çalışıyoruz. Direkler yıkıldı, buradaki araç gereçte hasarımız var.