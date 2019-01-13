  • BIST 91.687
  • Altın 226,144
  • Dolar 5,4752
  • Euro 6,2841
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADatça açıkların da deprem

Antalya da trafik kazası Norveçli turist hayatını kaybetti

»
Antalya da trafik kazası Norveçli turist hayatını kaybetti
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı, arkadan gelen cipin ise duramayıp üzerinden geçtiği Norveçli Gunnar Ove Kortsen (68), yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, gözaltına alınan cip sürücüsü ise 1.15 promil alkollü çıktı.
Kaza, dün gece Alanya'nın Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 07 AEB 425 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Norveçli Gunnar Ove Kortsen'e çarptı. Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, arkadan gelen A.Ö. yönetimindeki 07 HAU 95 plakalı cip ide çevredekilerin uyarısına rağmen duramayıp, yerde yatan Gunnar Ove Kortsen'in üzerinden geçti. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Kortsen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

BİRİ KAÇTI, DİĞERİ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatarn polis ekipleri, otomobili Tosmur Mahallesi'nde terk edilmiş buldu. Diğer sürücü A.Ö.'nün ise yapılan alkol testinde 1.15 promil alkollü olduğu tespit edildi. A.Ö. gözaltına alındı.

Gunnar Ove Kortsen'in cenazesi ise morga konuldu.

 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Datça açıkların da deprem11 Ocak 2019 Cuma 12:34
  • Cumhurbaşkanı Müge Anlı'ya teşekkür etti11 Ocak 2019 Cuma 12:27
  • Son dakika Meteorolojiden çok kuvvetli yağış uyarısı11 Ocak 2019 Cuma 12:08
  • Son dakika.. Hulusi Akar açıklama yaptı. Operasyon için hazırlıklar sürüyor11 Ocak 2019 Cuma 11:21
  • Ünlü futbolcuya FETÖ soruşturması10 Ocak 2019 Perşembe 18:18
  • Çok sayıda hakim ve savcı gözaltına alındı10 Ocak 2019 Perşembe 15:53
  • Son dakika Bakan Albyrak açıkladı. "1 milyon TL kredi verilecek"10 Ocak 2019 Perşembe 15:01
  • İngiliz Times yazdı "Erdoğan haklı"10 Ocak 2019 Perşembe 14:10
  • Cumhurbaşkanı talimat verdi RTÜK devreye girdi10 Ocak 2019 Perşembe 12:11
  • Bir Fotoğrafın Anlattığı09 Ocak 2019 Çarşamba 19:08
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim