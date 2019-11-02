  • BIST 98.463
  • Altın 278,095
  • Dolar 5,7020
  • Euro 6,3682
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAHÜRRİYET’TE BÜYÜK DEPREM!

ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!

»
ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56’ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

Gecede, 'Bozkır' filmi 10 ödül alma başarısı gösterdi. Sinema dünyasının ünlü isimleri, 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen gecede, kırmızı halıda yürüyerek, gazetecilere poz verdi...

Geleneksel kortejle başlayan festivalin, 1 hafta boyunca Antalya’ya ve Türkiye’ye yayıldığını kaydeden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bugün özüne döndürme kararıyla yola çıktığımız, yılmadan çalıştığımız 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ödül törenini hep beraber gerçekleştiriyoruz. Attığımız her adımda sanatçılarımızın, Antalyalıların desteğini hep hissettim. İlk günden beri söylediğimiz gibi, biz birlikte daha güçlüyüz. Bu düşüncelerin ışığında Türk sinemasının göz bebeği olan Altın Portakalın tarihine yakışır şekilde koruyacağız, büyüteceğiz. 1 hafta boyunca sinemanın kalbinin attığı Antalya’mızda bize altın portakal coşkusunu yaşatan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Başkan Böcek’in konuşmasının ardından ödül töreni yapıldı. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü, ‘Aylin’ filmiyle Ozan Yoleri’ye verildi. En İyi Kısa Film Ödülü, ‘Ablam’ filmiyle Burcu Aykar’a takdim edildi.

Ulusal Belgesel Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü, ‘Aether’ filmiyle Ruken Tekeş’in oldu. En İyi Belgesel Ödülü ise ‘Kadınlar Ülkesi’ filmiyle, Şirin Bahar Demirel’e verildi.

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ: ‘Şirin’in Kalesi (Castle Of Dreams)’ filmiyle Hamed Behdad  

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ: ‘Üç Yaz (Three Summers)’ filmiyle, Regina Case  

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ:  ‘Şirin’in Kalesi (Castle Of Dreams)’ filmiyle, Reza Mirkarim

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ:  ‘Zaman Her Şeyi Siler (They Say Nothing Stays The Same)’ filmiyle Joe Odagiri

"ULUSAL UZUN METAJLI FİLM YARIŞMASI"

İZLEYİCİ ÖDÜLÜ: ‘Bilmemek’ filmiyle Leyla Yılmaz

SİYAD EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ: ‘Aşk Büyü Vs.’ filmiyle Ümit Ünal

FİLM-YÖN EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ: hayatını kaybeden Yönetmen Yavuz Özkan’ın anısına, ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel’e verildi.

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ:  ‘Bozkır’ filmiyle, Ozan Dağara ve Hakan Emre Ünal

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ:  ‘Soluk’ filmiyle Aslı İnandık

EN İYİ SANAT YÖNETMENİ ÖDÜLÜ: ‘Kronoloji’ filmiyle, Meral Efe Yurtseven ve Yunus Emre Yurtseven

EN İYİ KURGU ÖDÜLÜ: ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel, Mahmut Aran ve Yakup İnanlı

EN İYİ MÜZİK ÖDÜLÜ:  ‘Bozkır’ filmiyle, Hüseyin Özel

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ:  ‘Bozkır’ filmiyle, Ümit Çakmaksoy

İYİ SENARYO ÖDÜLÜ: ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ:  ‘Küçük Şeyler’ filmiyle Alican Yücesoy ve ‘Bozkır’ filmiyle, Mücahit Koçak

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ:  ‘Aşk Büyü Vs.’ filmiyle, Selen Uçar

CAHİDE SONKU ÖDÜLÜ: ‘Küçük Şeyler ve Kronoloji’ filmleriyle, Selda Taşkın

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ: ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel

BEHLÜL DAL EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ: ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel

DR. AVNİ TOLUNAY JÜRİ ÖDÜLÜ: ‘Aşk Büyü Vs. ve Küçük Şeyler’ filmleri

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ: 'Bozkır' filmiyle Ali Özer

Etiketler: , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • HALUK LEVENT YİNE ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ!02 Kasım 2019 Cumartesi 09:57
  • FATMA GİRİK, BODRUM’A DÖNÜYOR!02 Kasım 2019 Cumartesi 09:45
  • İMAMOĞLU’NDAN BAKAN KURUM’A YANIT: TALİHSİZ BULUYORUM!02 Kasım 2019 Cumartesi 09:35
  • ‘TOPKAPI SARAYI’NI, RESTORASYON FACİASI BEKLİYOR’02 Kasım 2019 Cumartesi 09:21
  • KARAR CÜBBELİ’NİN DÜNÜRÜNE AİT KAÇAK VİLLA İÇİN Mİ ALINDI?02 Kasım 2019 Cumartesi 09:10
  • ALEYNA TİLKİ CADILAR BAYRAMI’NDA KENDİSİ OLDU!01 Kasım 2019 Cuma 16:33
  • CAVİT ÇAĞLAR’A AİT OLAY TV VE OLAY FM KAPANDI!01 Kasım 2019 Cuma 16:07
  • CHP’Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI İZMİR’DE TOPLANDI!01 Kasım 2019 Cuma 14:09
  • "BUGÜNE KADAR ÖPÜŞME SAHNEM OLMADI!"01 Kasım 2019 Cuma 13:44
  • GÖKÇE BAHADIR'IN MAKYAJSIZ GÖRÜNTÜSÜ OLAY OLDU!01 Kasım 2019 Cuma 13:17
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim