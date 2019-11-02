ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 56’ncısı düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

Gecede, 'Bozkır' filmi 10 ödül alma başarısı gösterdi. Sinema dünyasının ünlü isimleri, 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen gecede, kırmızı halıda yürüyerek, gazetecilere poz verdi...

Geleneksel kortejle başlayan festivalin, 1 hafta boyunca Antalya’ya ve Türkiye’ye yayıldığını kaydeden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bugün özüne döndürme kararıyla yola çıktığımız, yılmadan çalıştığımız 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ödül törenini hep beraber gerçekleştiriyoruz. Attığımız her adımda sanatçılarımızın, Antalyalıların desteğini hep hissettim. İlk günden beri söylediğimiz gibi, biz birlikte daha güçlüyüz. Bu düşüncelerin ışığında Türk sinemasının göz bebeği olan Altın Portakalın tarihine yakışır şekilde koruyacağız, büyüteceğiz. 1 hafta boyunca sinemanın kalbinin attığı Antalya’mızda bize altın portakal coşkusunu yaşatan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Başkan Böcek’in konuşmasının ardından ödül töreni yapıldı. Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü, ‘Aylin’ filmiyle Ozan Yoleri’ye verildi. En İyi Kısa Film Ödülü, ‘Ablam’ filmiyle Burcu Aykar’a takdim edildi.

Ulusal Belgesel Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü, ‘Aether’ filmiyle Ruken Tekeş’in oldu. En İyi Belgesel Ödülü ise ‘Kadınlar Ülkesi’ filmiyle, Şirin Bahar Demirel’e verildi.

ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ: ‘Şirin’in Kalesi (Castle Of Dreams)’ filmiyle Hamed Behdad

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ: ‘Üç Yaz (Three Summers)’ filmiyle, Regina Case

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ: ‘Şirin’in Kalesi (Castle Of Dreams)’ filmiyle, Reza Mirkarim

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ: ‘Zaman Her Şeyi Siler (They Say Nothing Stays The Same)’ filmiyle Joe Odagiri

"ULUSAL UZUN METAJLI FİLM YARIŞMASI"

İZLEYİCİ ÖDÜLÜ: ‘Bilmemek’ filmiyle Leyla Yılmaz

SİYAD EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ: ‘Aşk Büyü Vs.’ filmiyle Ümit Ünal

FİLM-YÖN EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ: hayatını kaybeden Yönetmen Yavuz Özkan’ın anısına, ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel’e verildi.

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ: ‘Bozkır’ filmiyle, Ozan Dağara ve Hakan Emre Ünal

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ: ‘Soluk’ filmiyle Aslı İnandık

EN İYİ SANAT YÖNETMENİ ÖDÜLÜ: ‘Kronoloji’ filmiyle, Meral Efe Yurtseven ve Yunus Emre Yurtseven

EN İYİ KURGU ÖDÜLÜ: ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel, Mahmut Aran ve Yakup İnanlı

EN İYİ MÜZİK ÖDÜLÜ: ‘Bozkır’ filmiyle, Hüseyin Özel

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ: ‘Bozkır’ filmiyle, Ümit Çakmaksoy

İYİ SENARYO ÖDÜLÜ: ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜ: ‘Küçük Şeyler’ filmiyle Alican Yücesoy ve ‘Bozkır’ filmiyle, Mücahit Koçak

EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ: ‘Aşk Büyü Vs.’ filmiyle, Selen Uçar

CAHİDE SONKU ÖDÜLÜ: ‘Küçük Şeyler ve Kronoloji’ filmleriyle, Selda Taşkın

EN İYİ YÖNETMEN ÖDÜLÜ: ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel

BEHLÜL DAL EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ: ‘Bozkır’ filmiyle, Ali Özel

DR. AVNİ TOLUNAY JÜRİ ÖDÜLÜ: ‘Aşk Büyü Vs. ve Küçük Şeyler’ filmleri

EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ: 'Bozkır' filmiyle Ali Özer