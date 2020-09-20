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Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi

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Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi
Antalya Limanı'nda sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmali devam ederken, Konyaaltı Sahili açıklarında görüntülenen bir Türk denizaltısı sahil boyunca seyrederek limana demirledi.

Son dakika... Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi

Türkiye'nin sismik arama gemisi Oruç Reis'in bakım ve ikmal için Antalya Limanı'na demirlemesinin ardından bugün Konyaaltı Sahili açıklarında denizaltı görüldü.

Son dakika... Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltı, üst kısmı denizin üstünde hızla seyrederken bir grup Türk askerinin de denizaltı üstünde olduğu görüldü.

Son dakika... Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi

Antalya Limanı istikametine kıyıya paralel seyreden denizaltını gören sahildeki bazı tatilciler ilgiyle izlerken, bazıları ise cep telefonuyla kaydetti.

Son dakika... Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi

Antalya Limanı'na çok yakın bir noktada bulunan Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan havalanan sahil güvenliğin helikopteri de denizaltının geçişi sırasında havada bir tam tur attıktan sonra yeniden grup komutanlığına indi.

Son dakika... Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi

Liman girişine gelen denizaltına iki yanaştırma teknesi eskortluk yaptı.

Son dakika... Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi

Biri arkasında, diğeri önde olacak şekilde denizaltı limanın iç kısmına kadar ilerleyip burada demirledi.

 
 
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