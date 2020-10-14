Annesinin yerini alıyor: Hayat seni hep korusun canım

Kızı da tıpkı kendisi gibi model olarak kariyerine başlayan ünlü oyuncu, duyduğu mutluluğu ve gururu da sosyal medya sayfasından ilan etti.

Sinema tarihinin en güzel kadın oyuncularından biri olan Monica Bellucci, yerini yavaş yavaş kızına bırakmaya başlıyor.

56 yaşındaki Bellucci ile eski eşi Vincent Cassel'ın evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deva, ilk kapak pozunu verdi.

Bir süredir ünlü firmaların tanıtım yüzü olan 16 yaşındaki Deva Cassel, Elle dergisi için kapak pozu verdi. Hem kendisi hem de annesi duydukları mutluluğu sosyal medya sayfalarından duyurdu.

Kızının pozuna Instagram sayfasında yer veren Monica Bellucci, "Bir zamanlar küçük bir kız vardı... Zaman çok hızlı geiyor. Hayat seni korusun canım" mesajını yazdı.



Bellucci'nin bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve kutlama mesajı geldi.