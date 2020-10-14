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Annesinin yerini alıyor: Hayat seni hep korusun canım

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Annesinin yerini alıyor: Hayat seni hep korusun canım
Kariyerine önce model olarak başladı ardından sinemaya geçti. Geçip giden yıllara rağmen dünyanın en güzel kadınlarından biri unvanını elinde tutan oyuncu, şimdi kızının başarılarıyla gururlanıyor.

Annesinin yerini alıyor: Hayat seni hep korusun canım

Kızı da tıpkı kendisi gibi model olarak kariyerine başlayan ünlü oyuncu, duyduğu mutluluğu ve gururu da sosyal medya sayfasından ilan etti.

Annesinin yerini alıyor: Hayat seni hep korusun canım

Sinema tarihinin en güzel kadın oyuncularından biri olan Monica Bellucci, yerini yavaş yavaş kızına bırakmaya başlıyor.

Annesinin yerini alıyor: Hayat seni hep korusun canım

56 yaşındaki Bellucci ile eski eşi Vincent Cassel'ın evliliğinden dünyaya gelen büyük kızı Deva, ilk kapak pozunu verdi.

Annesinin yerini alıyor: Hayat seni hep korusun canım

Bir süredir ünlü firmaların tanıtım yüzü olan 16 yaşındaki Deva Cassel, Elle dergisi için kapak pozu verdi. Hem kendisi hem de annesi duydukları mutluluğu sosyal medya sayfalarından duyurdu.

Annesinin yerini alıyor: Hayat seni hep korusun canım

Kızının pozuna Instagram sayfasında yer veren Monica Bellucci, "Bir zamanlar küçük bir kız vardı... Zaman çok hızlı geiyor. Hayat seni korusun canım" mesajını yazdı.
 

Annesinin yerini alıyor: Hayat seni hep korusun canım

Bellucci'nin bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve kutlama mesajı geldi.

Annesinin yerini alıyor: Hayat seni hep korusun canım

Deva Cassel de kendi Instagram sayfasında dergi ile çekilen bir pozunu "İlk kapak" mesajıyla paylaştı. Onun takipçileri de bu paylaşımı mesaj ve yorum yağmuruna tuttu. 

Annesinin yerini alıyor: Hayat seni hep korusun canım
 
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