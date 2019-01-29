"Annem öldü sanki pavyona mı gittim"

Türkücü İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım yüzünden takipçileri tarafından eleştirildi.

Geçen günlerde annesi Leyla Tatlı’nın vefatıyla sarsılan İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yüzünden eleştiri aldı.

İzmir’de bulunan mekanıyla ilgili bir video paylaşan İbrahim Tatlıses bu görüntüler yüzünden ‘duygusuz ve saygısız’ ithamlarına maruz kaldı.

'ANNEM ÖLDÜ PAVYONA MI GİTTİM HAYIRDIR!'

Bir sosyal medya kullanıcısı İbrahim Tatlıses'e 'Daha kaç gün önce annen öldü, Sayın İbrahim Tatlıses ayıp!' yazdı. İbrahim Tatlıses gelen yoruma tepkisiz kalmadı. Efsane sanatçı; “Neden ayıp anlamadım? Annem öldü pavyona mı gittim hayırdır!” sözleriyle isyan etti.