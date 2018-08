Best Model Of The World birincisi Aslıhan Karalar, erkek kardeşi Atahan Karalar ile Bebek’te bir mekan çıkışı görüntülendi.

Best Model Of The World birincisi Aslıhan Karalar, erkek kardeşi Atahan Karalar ile Bebek’te bir mekan çıkışı görüntülendi. 700 bin TL değerinde Porsche marka cipiyle ilk kez objektiflere takılan Karalar, “Araba annemin doğum günü hediyesi” dedi.