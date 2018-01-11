Mutlu ve huzurlu yıllarımız olsun diliyorum. Çocukları çok seviyorum. İnşallah kısmetse yakın zamanda anne olmak istiyorum” şeklinde konuştu.
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"ANNE OLMAK İSTİYORUM"Eşi Caner Erkin’le birinci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Şükran Ovalı, “İleriye dönük bir sürü hayalimiz var ama daha çok anı yaşıyoruz.
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