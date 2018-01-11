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"ANNE OLMAK İSTİYORUM"

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"ANNE OLMAK İSTİYORUM"
Eşi Caner Erkin’le birinci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Şükran Ovalı, “İleriye dönük bir sürü hayalimiz var ama daha çok anı yaşıyoruz.

 Mutlu ve huzurlu yıllarımız olsun diliyorum. Çocukları çok seviyorum. İnşallah kısmetse yakın zamanda anne olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

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