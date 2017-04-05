Anne katiline el mi sallanır!

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaşananlar, “pes” dedirtti. Genç kız, annesini öldüren babasını “Barışmak istiyordu” sözleriyle savundu. Katil zanlısı cezaevi aracına bindirilirken de el sallayan genç kız “Her zaman yanındayız” dedi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde eski eşini öldüren, kayınvalidesini de yaralayan Tunay Göçer, ikinci kez hakim karşısına çıkarken duruşmada kızı Selinay Halime Göçer, babasını savunan sözleriyle şaşırttı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan Göçer, "Annem babamla barışmak istiyordu. Ancak anneannemin korkusundan barışamıyordu" dedi. Duruşma çıkışında anneannesine de bağıran Selinay Halime Göçer, "Her şey senin yüzünden oldu. Yalnız kaldık" diye haykırdı. Selinay Halime ve Edanur Göçer, cezaevi arabasına bindirilen babalarına da, "Her zaman yanındayız" diye seslendi.

Baba Tunay Göçer de kızlarına gülümseyerek karşılık verdi.

BOŞANMIŞLARDI

Tunay Göçer, geçtiğimiz yıl ekim ayında eski eşi Hasret Akdoğan'ı pompalı tüfekle öldürdü, eski kayınvalidesi Sabiha Baydan'ı da yaraladı. Ardından da intihar girişiminde bulundu. Tedavisinin ardından tutuklanan Göçer, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Hasret Akdoğan'ı kasten öldürmek ve kayınvalidesi Sabiha Baydan'ı kasten öldürmeye teşebbüsten müebbet hapsi istenen Göçer, olaydan bir yıl önce eşiyle anlaşarak boşandıklarını söyledi.