  • BIST 88.410
  • Altın 148,419
  • Dolar 3,6774
  • Euro 3,9249
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAHelikopter destekli operasyon

Anne katiline el mi sallanır!

»
Anne katiline el mi sallanır!
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’nde yaşananlar, “pes” dedirtti. Genç kız, annesini öldüren babasını “Barışmak istiyordu” sözleriyle savundu. Katil zanlısı cezaevi aracına bindirilirken de el sallayan genç kız “Her zaman yanındayız” dedi.

 Muğla'nın Ortaca ilçesinde eski eşini öldüren, kayınvalidesini de yaralayan Tunay Göçer, ikinci kez hakim karşısına çıkarken duruşmada kızı Selinay Halime Göçer, babasını savunan sözleriyle şaşırttı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan Göçer, "Annem babamla barışmak istiyordu. Ancak anneannemin korkusundan barışamıyordu" dedi. Duruşma çıkışında anneannesine de bağıran Selinay Halime Göçer, "Her şey senin yüzünden oldu. Yalnız kaldık" diye haykırdı. Selinay Halime ve Edanur Göçer, cezaevi arabasına bindirilen babalarına da, "Her zaman yanındayız" diye seslendi.

Baba Tunay Göçer de kızlarına gülümseyerek karşılık verdi.

BOŞANMIŞLARDI

Tunay Göçer, geçtiğimiz yıl ekim ayında eski eşi Hasret Akdoğan'ı pompalı tüfekle öldürdü, eski kayınvalidesi Sabiha Baydan'ı da yaraladı. Ardından da intihar girişiminde bulundu. Tedavisinin ardından tutuklanan Göçer, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Hasret Akdoğan'ı kasten öldürmek ve kayınvalidesi Sabiha Baydan'ı kasten öldürmeye teşebbüsten müebbet hapsi istenen Göçer, olaydan bir yıl önce eşiyle anlaşarak boşandıklarını söyledi.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uçaklar bugün yine bombaladı!05 Nisan 2017 Çarşamba 11:52
  • Yasaklanan referandum şarkısı05 Nisan 2017 Çarşamba 11:49
  • Referandumda nerede oy kullanacağız?05 Nisan 2017 Çarşamba 11:43
  • İran'da BÜYÜK deprem05 Nisan 2017 Çarşamba 11:37
  • Ali İhsan davasında karar verildi!05 Nisan 2017 Çarşamba 11:35
  • Manisa'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi04 Nisan 2017 Salı 17:49
  • Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları için iddianame tamamlandı04 Nisan 2017 Salı 13:55
  • 9 köyde sokağa çıkma yasağı04 Nisan 2017 Salı 13:22
  • Şırnak'tan acı haber: Şehit sayısı 3'e yükseldi04 Nisan 2017 Salı 13:08
  • Helikopter destekli operasyon04 Nisan 2017 Salı 12:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim