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Anne De Paula Sports Illustrated'a soyundu!

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Anne De Paula Sports Illustrated'a soyundu!
Brezilyalı model Anne De Paula, dünyaca ünlü spor dergisi Sports Illustrated'ın bikini versiyonu için kameraların karşısına geçti.

Brezilyalı model Anne De Paula, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayım yapan Sports Illustrated'ın bikini versiyonu için kameraların karşısına geçti.

İlk defa geçtiğimiz yıl SI'ya soyunan 23 yaşındaki model, bu yılki pozlarıyla da nefes kesti. Rio de Janeiro doğumlu seksi model, doğallığı ve cüretkarlığıyla dikkat çekti.

Güzelliği ve seksapelliğiyle 14 yaşında keşfedilen De Paula'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni alıyor. Seksi yıldız, Miami'de yaşıyor.

İşte De Paula'nın yürek hoplatan pozları...

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