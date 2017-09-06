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Anne-babalar dikkat!

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Anne-babalar dikkat!
MANİSA Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, 18 Eylül'de başlayacak yeni eğitim yılı öncesi kırtasiye malzemesi alışverişi yapacak velileri uyardı.

2017-2018 eğitim yılının ilk ders zili, 18 Eylül Pazartesi günü çalacak. Okulların açılmasına az bir süre kala Kurban Bayramı'ndan çıkan velileri şimdi de kırtasiye malzemeleri telaşı sardı. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, kırtasiye malzemesi alışverişine çıkan velilere uyarılarda bulundu. Akyüz, özellikle okulların açılmasına kısa bir zaman kala bası kırtasiye malzemeleri üretiminin merdiven altı kalitesiz ve sağlıksız koşullarda yapıldığını, bu ürünlere velilerin itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.

Velilerden kırtasiye malzemelerinde markasız ürün tercih etmemesini isteyen Akyüz, "Kırtasiye malzemelerinde parlak, rengarenk ve süslenerek yapılan ürünlerin dış görüntüsüne kanılmamasını gerekir. Kalitesiz, merdiven altında nerede üretilmediğini bilmediğimiz ürünlerin bir çoğunun kanserojen etkisi olabilir. Çocuklarımızda sağlık sorunlarına veya cilt hastalıklarına sebep olabilir. Ayrıca kalitesiz olan ürünlerin kullanımı daha kısadır. Çünkü çabuk yıpranırlar ve deforme olurlar. Ucuz etin suyu kara olur. Üç kuruştan kaçarken, çocuğumuzun sağlığını tehdit etmeyelim" diye konuştu.

AVM'LERDEKİ UCUZ ÜRÜNLERE DİKKAT

Oda Başkanı Akyüz, bugünlerde alışveriş merkezlerinde ve marketlerde ucuz kırtasiye malzeme satışlarının, kampanyalanın başladığını belirterek, "Kırtasiye malzemesi sadece işin ehli olan kırtasiyecilerden alınır. Ancak artık alışveriş merkezlerinde de kırtasiye malzemeleri satılmaya başlandı. Unutmayalım ki alışveriş merkezlerindeki ucuz ve sağlıksız kırtasiye ürünleri de çocuklarımızın sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Velilerimiz özellikle alacağı ürünün barkoduna dikkat etsin. Ürünün nerede üretildiğine, kim tarafından üretildiğine ve TSE damgasının olup olmadığını baksın. Çocuklara beslenme çantası, su matarası veya şişesi alırken mutlaka standartlarına uygun olup olmadığına bakılmalı" diye konuştu.

Oda Başkanı Akyüz, merdiven altı üretim diye adlandırdıkları sağlıksız kırtasiye ürünleri satanlara yönelik denetimlerin artırılmasını, bu tür malzemelerden şüphelenen velilerin ilgili makamlara başvurmasını istedi.

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