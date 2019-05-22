ANLAMLI İFTAR

Elif Girgin / Yazar

Uğur Batur'dan Mehmetçik Vakfı yararına muhtesem davet

Gectiğimiz gece Müzayedelerin duayeni Uğur Batur Shangri la Bosphorus ta muhteşem bir iftar daveti verdi.

Cemiyetin en sevilen isimlerinin bulundugu 350 kişilik davette her konuğuyla Uğur bey bizzat ilgilendi.iftarin ardından Mehmetçik vakfı yararına yapılan müzayede de birbirinden değerli sanat eserleri satışa sunuldu.Konuklar hem Türkiye'nin en önemli vakıflarından olan Mehmetçik vakfına yardımda bulunurken hemde çok keyifli bir aksam geçirdiler.