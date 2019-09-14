ANKET ŞİRKETLERİ, YENİ PARTİNİN OY POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRDİ!

Medyafaresi.com'un haberine göre; Yeni partilerin Türkiye’yi erken seçime götürebileceğini savunan da var, yeni partiler için siyasi zemin olmadığını söyleyen de. Bir araştırma şirketi Davutoğlu’nun oyunu 3.5-4 puan olarak görürken bir başka araştırma şirketine göre kurulacak iki ayrı partinin oyu ancak yüzde 1.7 olacak.
AKP’den ihraç kararı üzerine istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu yeni parti için de yola çıktığını duyurdu. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre eski bakan Ali Babacan da yeni parti için kolları sıvadığını takvim vererek açıkladı. Seçimlerin nabzını tutan ve siyasetçilerin yol haritalarını belirlerken verilerine ihtiyaç duydukları araştırma şirketlerinin sahipleri, AKP’den kopan siyasetçilerin kuracağı partilerin Türkiye siyasetine etkilerini değerlendirdi.
"TÜRKİYE SEÇMENİNİN 3’TE 1’İ YENİ SİYASİ PARTİ BEKLİYOR"
MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat’a göre siyaset sahnesine çıkmaya hazırlanan iki siyasi partinin toplumsal karşılığının ne olduğunu değerlendirmek için ilk aşamada kurucularını görmek gerekiyor. "Vatandaşa sorabilmemiz için partilerin ete kemiğe bürünmesi gerekiyor" diyen Kulat bu süreçte hem Ahmet Davutoğlu hem de eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen isimler arasında yer aldı.
Yeni kurulacak partilerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde seçimi kazanmak için gerekli olan 50+1’e çok ciddi etkisinin olacağını belirten Kulat, şunları söyledi:
"Bugün için iki partinin oy oranı ne olur üzerinden değerlendirme yapmak çok doğru olmaz. Türkiye’de seçmenin yeni bir siyasi parti beklediği yıllardır görülüyor. ‘Üç ayda bir yaptığımız araştırmalarda yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var mı’ diye sorduğumuzda Türkiye seçmeninin 3’te 1’i yeni bir siyasi parti beklentisi olduğunu söylüyor. MHP ayrışmadan önce MHP tabanı bunu daha çok dillendirirken yerel seçimlerden önce bu yönde beklenti CHP’de fazlaydı. Şimdi de AK Parti tabanında yeni parti beklentisi yükselmiş durumda."
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Medyafaresi.com'un haberine göre; Yeni partilerin Türkiye’yi erken seçime götürebileceğini savunan da var, yeni partiler için siyasi zemin olmadığını söyleyen de. Bir araştırma şirketi Davutoğlu’nun oyunu 3.5-4 puan olarak görürken bir başka araştırma şirketine göre kurulacak iki ayrı partinin oyu ancak yüzde 1.7 olacak.
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