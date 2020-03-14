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Ankara'ya İndiler Karantinaya Alındılar!

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Ankara'ya İndiler Karantinaya Alındılar!
Dün akşam Irak'tan Ankara'ya gelen 57 Türk işçi 'Corona Virüsü' şüphesiyle karantina altına alındı.

İşçiler gruplar halinde Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürülürken, 57 işçinin 14 gün boyunca gözlem altında tutulacağı öğrenildi.
Son dakika... Bağdat'tan havalanan yolcu uçağı, dün saat 20.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Burada yapılan kontrolde uçakta, Türkiye'den Bağdat'a çalışmaya giden Türk inşaat işçilerinin olduğu anlaşıldı. Önce Türk işçilerin uçaktan inmelerine izin verilmedi. Polisler uçağın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin Ankara'da hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.

Tedbirlerin alınmasının ardından sağlık ekipleri havalimanına sevk edildi. Özel kıyafetli sağlık ekipleri, 57 işçiyi sağlık kontrolünden geçirerek ambulanslara nakletti.

İşçiler, saat 01.00 sıralarında gruplar halinde ambulanslarla Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürüldü. İşçilerin, daha önce de Çin ve İran'dan getirilen yolcuların götürüldüğü hastanede 14 gün gözlem altında tutulacağı belirtildi.

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