ANKARA'LILAR, YAVAŞ'TAN MEMNUN!

31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra Ankara’da ilk memnuniyet anketi yapıldı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; İDESAM Araştırma Şirketi’nin 19-30 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara merkez ilçeler ve beş çevre ilçede yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği ankete göre Ankaralıların Mansur Yavaş yönetiminden memnun olduğu sonucu ortaya çıktı. İDESAM Araştırma Merkezi’nin 3510’u kadın, 3493’ü erkek toplam 7003 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre Mansur Yavaş’ın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden Ankaralıların memnuniyet oranı %66,4 olurken, memnun olmayanların oranı %33,6’da kaldı.