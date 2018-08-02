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Ankara'dan flaş ABD açıklaması!

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Ankara'dan flaş ABD açıklaması!
Görüşmeler pozitif şekilde yürüyor. İki tarafta da sağduyu hakim. Kısa vadede olumlu bir sonuç alınması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

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