Ankara'dan ard arda açıklamalar!

AVRUPA Birliği Bakanı Ömer Çelik, ABD'nin Suriye'ye düzenlediği hava operasyonunu gecikmiş müdahale olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış programına katılmak için Adana'ya gelen AB Bakanı Ömer Çelik, havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin Suriye'nin Şayrat Hava Üssü'nü vurmasını değerlendiren Bakan Çelik, bu güne kadar Suriye'de yaşanan insanlık dramını dünyanın görmezden geldiğini vurguladı. Esad rejiminin işlediği insanlık suçunun sona ermesini umduğunu belirten Çelik şunları söyledi: "Bu son katliam bardağı taşırmıştır. Esad rejimine verilen bu cevabı, Esad'ın katliamlarına dönük bir kararlılık olarak okumak isteriz. Umarız ki, bu sadece noktasal bir tutum değildir. Bunu sistematik hale gelmesi ve Esad rejiminin halkını katleden yaklaşıma karşılık olmasıdır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin müdahalesini yerinde buluyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye müdahalesiyle ilgili "Yerinde buluyoruz ve destekliyoruz" dedi. Esad'sız bir geçiş hükümeti kurulması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Geçiş hükümeti olmuyor ve insanlık suçu işlemeye devam ediyorsa, o zaman bu kişinin uzaklaştırılması için hangi adımlar gerekiyorsa bunları oturup değerlendirerek karar vermemiz lazım" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki muhtarlarla, Türkler mahallesindeki Haydarpaşa Oteli'nde bir araya geldi. Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye müdahalesini değerlendirdi. Çavuşoğlu, “Suriye rejimi defalarca kimyasal silah kullandı. Kimyasal silahların önlenmesi amacıyla birçok kurumla çok çalışma yapıldı. Kimyasal silahların tamamını teslim ettiklerini söylediler. Bunun gerçek olmadığı da ortaya çıkıyor. Suriye rejiminin işlediği bu savaş ve insanlık suçundan dolayı daha önce hesap vermesi gerekiyordu. Ama bu hesap sorulmadığı için bu rejim insanları sadece kimyasal silahlarla değil, varil bombaları, açlığa terk etme gibi yöntemlerle 1 milyona yakın insanı öldürdü. En son tekrar sivillere yönelik kimyasal silah kullandı. Bunun hesabını vermesi gerekiyor. Aynı suçların tekrar edilmemesi için hem hukuk önünde hesap vermeli, hem de ellerindeki bu imkanlar yok edilmeli. ABD'nin bu müdahalesini yerinde buluyoruz ve destekliyoruz" diye konuştu.

LAVROV İLE GÖRÜŞECEK

Esad rejimini destekleyenlere de seslenen Bakan Çavuşoğlu, “Diyoruz ki gelin Suriye'nin milli birliğini, bütünlüğünü sağlayalım. Ateşkesi tesis edelim. Siyasi çözüme odaklanalım. Bir kişinin arkasında durmayalım. Hele bu kişi zalim ve kimyasal silah kullanabiliyorsa bu kişileri meşrulaştırmamamız lazım. Destek veren ülkelere çağrımız budur. Bundan sonra atacağımız adımları iyi koordine etmemiz lazım. Dün Alman ve Fransa Dışişleri Bakanları ile görüştüm. Bugün İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüşeceğim. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşmek için talepte bulunduk. Tillerson ile görüşmek için temasa geçtik" diye konuştu.

BUNDAN SONRA

İnsanlık suçlarının göç dalgaları yaratabileceğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Suriye içinde yerinden edilmiş insanların sayısı çoktur, nerelere yerleştirilecek? Suriye içinde güvenli bölgeler her zamankinden daha fazla önemli hale geldi. Bu güvenli bölgeleri genişletmemiz lazım. Evlerini terk edenleri güvenli bölgelerde barındırmamız lazım. Türkiye olarak sadece ülkemiz içinde değil, Suriye içinde de bu insanların hayat şartlarını iyileştirmek ve insani yardımları ulaştırmak için çaba sarf ettik. Uluslararası örgütlere her türlü desteği verdik. Bundan sonra bunu daha iyi koordine etmemiz lazım. Bunun için de diplomasi çalışmalarımı yoğunlaştıracağız."

ORTAK OPERASYON VAR MI?

"Ortak bir operasyon söz konusu olur mu" sorusuna Çavuşoğlu, “Bunları planlamak lazım. Bu rejimi bir an önce Suriye'nin başından uzaklaştırmak lazım. Bunun en güzel yöntemi geçiş sürecine başlamak lazım. Bir geçiş hükümeti kurmak lazım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2354 numaralı kararına baktığımız zaman burada net şekilde görüyoruz. Esad'sız bir geçiş hükümeti kurulmalı. Siyasi çözüm gerekli, bu rejimin bir an önce uzaklaştırılması lazım. Kendisi uzaklaşmak istemiyor. Geçiş hükümeti olmuyor ve insanlık suçu işlemeye devam ediyorsa, o zaman bu kişinin uzaklaştırılması için hangi adımlar gerekiyorsa bunları oturup değerlendirerek karar vermemiz lazım. Türkiye olarak Suriye'de siyasi bir çözüm için herkesten fazla gayret sarf ettik" dedi.

ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

Çavuşoğlu, “Ateşkesin Halep dışına yayılması da Türkiye'nin diğer ülkelerle olan çabaları sonucudur. Biz bu çabalarımızı sürdüreceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü milli birlik ve beraberliğini sağlamamız lazım. Aynı zamanda DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele etmemiz lazım ki Esad ile DEAŞ arasında tercih yapılmak zorundaymış gibi bir hava esmesin. Zaten terör olduğu yerde birlik beraberlik olmaz" diye konuştu.

OPERASYON ÖNCESİ BİLGİ VERİLDİ

"Operasyon öncesi size bilgi verildi mi" sorusunu ise Çavuşoğlu şöyle yanıtladı:

“Tabi, burada koalisyona bilgi verildi. Her şeyden önce koalisyonda bilgi paylaşımı oluyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, müsteşarımız Ümit Bey ile temasa geçti. Bunda bir sıkıntı yok, esas bundan sonrasını nasıl koordine edebiliriz birlikte değerlendirmemiz lazım."

Dışişleri : Operasyonu son derece olumlu karşılamaktayız



Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'deki Şayrat askeri üssüne yaptığı operasyon ile ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, "Suriye rejiminin insanlık vicdanı önünde ve ilgili uluslararası kuruluşların tespitleriyle sabit, altı yıldır gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla işlediği insanlık ve savaş suçlarının son örneğini teşkil eden Han Şeyhun kimyasal saldırısı sonrasında, ABD'nin sabaha karşı rejimin Şayrat askeri üssüne yaptığı operasyonu son derece olumlu karşılamaktayız. Benzer suçların cezasız kalmaması ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesi yönünde atılacak adımlar Türkiye'nin tam desteğine sahip olacaktır.Rejimi halkına karşı sürdürdüğü terör ve toplu cezalandırma uygulamalarından alıkoyacak ve Suriye'de siyasi çözümün önünü açacak bir sürecin ilerletilmesi için 3 milyon Suriyeliyi barındıran bir ülke olarak uluslararası toplumla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." denildi

İbrahim Kalın : Katliamların yeniden yaşanmaması için uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgenin hayata geçirilmesi gerekmektedir

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın ABD'nin Humus'ta bulunan Şaryat Hava Üssü'ne yönelik bu sabah gerçekleştirilen hava saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Kalın açıklamasında, "Amerika Birleşik Devleti tarafından Humus'ta bulunan Şaryat Hava Üssü'ne yönelik bu sabah gerçekleştirilen hava saldırısını, Esed rejiminin savaş suçlarına karşı verilmiş olumlu bir cevap olarak değerlendiriyoruz. Salı günü İdlib'de yaşananlar, eli kanlı Esed rejiminin siyasi geçiş sürecini ve ateşkes çabalarını hiçe saydığını yeniden göstermiştir. Bu tür saldırılardan kaçan 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye olarak bu saldırıyı bir kez daha kınıyoruz. Şaryat Hava Üssü'nün kullanılamaz hâle getirilmesi, sivillere yönelik kimyasal ve konvansiyonel saldırıların cevapsız kalmaması açısından önemli bir adımdır. Benzer katliamların yeniden yaşanmaması için acilen uçuşa yasak bölge ve güvenli bölgenin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Suriye'deki insani krizin sona erdirilmesi adına uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi önem arzetmektedir." ifadelerini kullandı.