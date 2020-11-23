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Ankara'daki toz fırtınasını örnek gösterip İstanbul'u böyle uyardı: Kaçınılmaz!

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Ankara'daki toz fırtınasını örnek gösterip İstanbul'u böyle uyardı: Kaçınılmaz!
İstanbul'da su seviyeleri giderek düşen barajlar alarm veriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre Kasım ayı itibarıyla mega kent İstanbul’a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 26,34’e düştü. Bu rakam son 10 yılın en düşük b

İSTANBULTeknik Üniversitesi (İTÜ) METEOTOLOJİ Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Asilhan "Eğer yağışlar devam etmezse susuz kalacağımıza işarettir. Şu an ki verilere göre söyleyebiliriz ki susuz kalma riski altındayız."diye konuştu. 

“İSTANBUL İÇİN KURAKLIK KAÇINILMAZ”

Prof. Dr. Sevinç Asilhan “Barajlarımızdaki su seviyesindeki azalma 2011’den sonra en düşük seviyeye ulaştı. İstanbul’da yıllık yaklaşık 1 milyar metreküp kullanılıyor. Ancak bu şu anda düşmüş durumda. Barajlarımız yeteri seviyede su yok. İstanbul için bazı tedbirler alındı ancak bütün tedbirlere rağmen şu an yüzde 70’in üzerinde suyumuz eksik. Eğer yağış olmazsa gelecek aylarda İstanbul için kuraklık kaçınılmaz hale gelmiş oluyor” dedi.

ANKARA ’DAKİ  TOZ FIRTINASI BİR İŞARETTİ

Geçtiğimiz aylarda Ankara’da meydana gelen toz fırtınasının kuraklık işareti olduğunu ifade eden Prof. Dr. Asilhan, “Ülkemizdeki bazı hava olayları bize 'kuraklık geliyor' diye işaret verdi. Bunlardan biri de Ankara’daki toz fırtınasıydı. Bu şu anlama geliyor; İç Anadolu Bölgesi’nin kuruyan toprağı bizim üzerimize geri döndü. Herhangi bir bölgeden gelmedi, kendi ülkemizdeki toz toprak üzerimize geldi. Bunun sebebi toprağın aşırı derecede kurak olması. Ülkemizin farklı bölgelerinde kuraklık çoktan başladı. Örneğin güney bölgelerimizde kuraklığın baş gösterdiği, hatta Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bile bazı sinyaller görüyoruz” diye konuştu.

 
 
 

Prof. Dr. Asilhan sözlerini şöyle sürdürdü;

"Eğer yağışlar devam etmezse susuz kalacağımıza işarettir. Şu an ki verilere göre söyleyebiliriz ki susuz kalma riski altındayız.  Sel olduğu zaman anlık yağışlarla sel taşkın oluyor. Fakat su eksikliği, kuraklık dediğimiz durum yavaş yavaş sinsice gelen bir durum. Yani yağışlar azalır, toprak nemi azalır, toprağı besleyen yağışlar azalır. Kuraklığın başlangıcı gözlenemediği için bir bakarsınız susuz kalmışsınız." 

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