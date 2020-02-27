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Ankara'daki İdlib Zirvesinde neler oldu?

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Ankara'daki İdlib Zirvesinde neler oldu?
Ankara'daki İdlib zirvesi sona erdi. İdlin Zirvesi yarın devam edecek.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığında, İdlib Zirvesi sona erdi. Edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Rusya arasında İdlib  konusu 3. tur görüşmeler için heyetler Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Görüşme yarın kaldığı yerden devam edecek.

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