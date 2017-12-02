Ankara'da Yürek Yaktı!

Ünlü şarkıcı Sıla, dün Ankara'da bir konser verdi. Sahneye çıkarken tercih ettiği süper mini kıyafeti ise konserden daha çok konuşuldu.

Sıla, geçen akşam Ankara’da bulunan bir mekanda sahne aldı. Güzel sanatçı, sezonun trendi file çorabı, military etkisini ve her daim popüler olan mini eteği çok güzel harmanlamış. Gerek boyunun uzun olması, gerek fit bir vücuda sahip olmasından dolayı kıyafetin hakkını veren Sıla, smokin tarzındaki military süper mini eteği ile adeta modellere dahi taş çıkarmış. Güzel şarkıcı aksesuar seçimiyle de doğru bir karar vermiş.

Hande Yener, Gülşen ve Demet Akalın da sahne kostümleriyle dikkat çeken diğer isimler. Ünlü isimler de daha önce sahnede mini hatta süper mini tasarımlar tercih etti. Ne var ki Sıla’nın kıyafeti kadar konuşulmadı!