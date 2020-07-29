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ANKARA'da yoğun bakımlar doldu!

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ANKARA'da yoğun bakımlar doldu!
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, koronavirüs salgınıyla ilgili Ankara için dikkat çekici bir uyarıda bulundu. CHP’li Emir, Ankara Şehir Hastanesi ve diğer 6 hastanedeki toplam 999 yatağın tamamen dolduğunu duyurdu.

 

Yazılı açıklama yapan Emir, hastaların mağdur olduğunu ifade ederek, “Yatması gereken hastalar, acil servislerde tutuluyor. COVID-19 vaka sayılarının düştüğünü iddia eden Sağlık Bakanlığı, kontrolü yitirdi, süreci yönetemiyor" dedi.

2 BİN 523 YATAĞIN HEPSİ DOLU

Ankara'da 5 pandemi hastanesi ilan edildiğini ancak 1 Haziran'dan diğer hastanelerde de koronavirüs hastalarına hizmet verilmeye başlandığını kaydeden Emir, şunları söyledi:

"1 Haziran'dan itibaren 'yeniden açılma' süreci ilan eden hükümet, COVID-19 vakalarının giderek artmasına rağmen, tamamen ekonomik kaygılarla bu kararında ısrarcı oluyor. Hükümet, bu ısrarıyla halkın sağlığıyla da oynuyor. Ankara'da şu anda Gölbaşı ve Gazi Mustafa Kemal Devlet hastaneleri ile Yenimahalle, Keçiören, Ankara ve Gülhane Eğitim Araştırma hastaneleri olmak üzere toplam 6 kamu hastanesinde 2 bin 523 yatak ile 340 yoğun bakım yatağı tamamen dolmuş durumda.”

‘HASTALAR ACİL SERVİSTE BEKLETİLİYOR’

“Bilkent Şehir Hastanesi'nde de bir kule COVID-19 hastaları için ayrılmıştı fakat, burası dolunca diğer servisler ve yoğun bakım ünitelerine de COVID-19 hastaları alınmaya başladı. Bilkent'te de 3 bin 269 yatak ile 659 yoğun bakım yatağı dolmuş vaziyette. Buralarda da yer kalmadığını biliyoruz. Hastaların büyük çoğunluğu ilaç tedavisi ile evlerine gönderiliyor. Yatması gereken hastalar ise acil servislerde bekletiliyor, yatak açılınca ancak yatış verilebiliyor. Diğer hastaneler de COVID-19 başvurularından dolayı başka hastalara hizmet veremez duruma geldi. Son olarak Gazi Üniversitesi Hastanesi, iki servisini COVID-19'a ayırmak zorunda kaldı.”

BAKANLIK SÜRECİ YÖNETEMİYOR

“1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun pandemi sürecinde özel hastanelere yapmış olduğu salgın bakım hizmeti ödemesini sonlandırması da bu tablonun ağırlaşmasına sebep olmuştur. Ankara, alarm veriyor. Söz konusu yoğunluk, pandemi hastanelerinde sosyal mesafe ve hijyen önlemlerinin de geri plana itilmesine ve uzayan kuyruklarda bulaş riskinin çok fazla artmasına sebep oluyor. Pandemi ile ilgili bakanlığın halka karşı dürüst olması ve bu süreci şeffaf bir şekilde yönetmesi gerekiyor. Ancak, vaka sayılarının düştüğünü iddia eden Sağlık Bakanlığı, kontrolü yitirdi, süreci yönetemiyor.”

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DA RİSK ALTINDA

“Tüm bunlara ek olarak sadece COVID-19 hastası kabul etmesi gereken pandemi hastanelerini sağlık kurulu hizmetine de açtılar ve günlük 100'ün üzerinde Sağlık Kurulu hastasına hizmet veriliyor. Yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan bu hastaların, COVID hastalarıyla aynı ortamda sağlık hizmeti almaları büyük bir risk oluşturuyor.”

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