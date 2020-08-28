Bunun ciddi bir payı da Ankara’ya düşüyor" dedi. İşte Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına göre Ankara'daki koronavirüs haritası...
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Ankara'da vakalar arttı! İşte ilçe ilçe son hali...
Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, "Son dönemde ülkemizdeki genel vaka sayılarında bir artış olduğunu zaten Sayın Bakanımızın bilgilendirmelerinde de görüyoruz.
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